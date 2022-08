El Barça il·lusiona al Gamper

El Barcelona de Xavi Hernández va golejar per 6-0 el Pumas mexicà en la presentació davant la seva afició (en concret, 83.021 espectadors) al Camp Nou en el trofeu Joan Gamper. Com es tradicional, abans del xiulet inicial es va presentar la plantilla que afrontarà la temporada 22/23 amb un protagonisme especial per als nous fitxatges. A tot això, Xavi es va dirigir a l’afició i va assegurar que vol fer feliços els culers: «Això passa per guanyar títols aquesta temporada. Aquest és l’objectiu principal i ens hi deixarem la pell».

Per altra banda, el retorn de Dani Alves va ser un altre dels al·licients de la nit. El president Joan Laporta li va lliurar una placa i els seus antics companys li van regalar una samarreta emmarcada amb el número dels partits disputats amb el Barça: 431.

El propi Alves, que ha participat en golejades històriques al Camp Nou, va saber què se sent quan s’està a l’altra banda. El Barça va arrencar la primera meitat en «mode trituradora». Només van caldre 3 minuts de partit perquè el flamant fitxatge de la temporada, Robert Lewandowski, s’estrenés al Camp Nou. Va aprofitar una bona passada de Pedri per retallar el porter i finalitzar des d’un angle escurat. Poc després, al minut 5, es va repetir l’entesa però amb els rols oposats: Lewandowski va assistir Pedri, que va resoldre sortejant el porter de Pumas. Però el Barça no en tenia prou i Raphinha va assistir Dembélé per fer el tercer amb un xut col·locat. Per acabar-ho d’adobar, altre cop Lewandowski va assistir d’esperó a Pedri per fer pujar el 4-0 en només 19 minuts disputats. L’equip va seguir assetjant la porteria rival i es va topar diverses vegades amb el pal, però el marcador no es va moure més abans d’arribar al descans.

A la represa, Xavi va canviar la majoria de protagonistes, a excepció de Lewandowski. La segona unitat, que afrontava la segona meitat amb un resultat aclaparador a favor, no es va relaxar i va seguir amb la dinàmica d’oferir a l’afició encara més espectacle. Quan només s’havien jugat 5 minuts de la represa, Frank Kessié, incorporat aquest mercat estival, va assistir Aubameyang perquè consumés la maneta a porteria buida. Després, al voltant de l’hora de joc, Xavi va realitzar encara més canvis per donar protagonisme a tots els futbolistes de la primera plantilla. D’entre tots ells, va destacar la incorporació al terreny de joc de Jules Koundé, que debutava amb el conjunt blaugrana després de ser l’últim futbolista en incorporar-se sota les ordres de Xavi. En els següents minuts, el Pumas va despertar del malson i va tenir l’opció de maquillar l’elctrònic, però Iñaki Peña va resoldre bé l’atac rival. A les acaballes, Frenkie De Jong, protagonista aquests dies pels rumors sobre el seu futur, va posar la cirereta al pastís recuperant l’esfèrica i resolent amb serenor per fer el 6-0 definitiu.