Murphy reforça els entrenaments de l’Uni

«He anat a fer un petó al cul de la lleona perquè tant de bo pugui tornar algun dia, però ara la meva família em necessita». Amb aquestes paraules es va acomiadar, entre llàgrimes, Shay Murphy de l’Uni Girona. Era el febrer del 2019 i la nord-americana era la màxima anotadora del club. Més de tres anys i una pandèmia després, Murphy torna a ser a Girona. Ho fa per incorporar-se als entrenaments de l’Spar i donar un cop de mà a l’equip, mentre el club regira el mercat a la recerca de reforços i que es recuperi Cornelius i s’incorporin Gardner i Tolo. «Se’ns ha ofert a entrenar i ajudar-nos en aquest tram final. De sobres sabem la jugadora que és i el seu nivell competitiu i segur que ens dona un bon cop de mà abans que comencin les competicions oficials», explicava la directora esportiva Laia Palau. En tot cas, si Murphy, de 37 anys, està bé físicament -està retirada- no seria de descartar que el petó al Cul de la Lleona faci efecte i pugui reforçar l’equip.

Bernat Canut se n’ha fet un tip de fer malabarismes aquesta pretemporada per fer rotacions en els amistosos d’aquesta pretemporada. Les noies del planter (Ribas, Carbó, Cargol, Melero i Acín) han ajudat i molt l’equip en els entrenaments i en els partits contra el Tordera i el Joventut; ara bé, diumenge a Platja d’Aro contra el primer rival de la mateixa categoria, el resultat va ser diferent. L’Spar Girona va perdre contra el Barça (61-68) amb només sis jugadores del primer equip en la rotació. Cada cop queda menys per a la Lliga Catalana (dia 30, contra el Barça a Fontajau) i alhora, s’acosta també l’estrena de la Lliga Femenina, contra el València (5 d’octubre). Canut espera amb candeletes la recuperació de Cornelius i l’arribada de Gardner, un cop acabada la WNBA. Per la seva banda, Tolo disputa el Mundial amb Austràlia i encara en té per dies. Tot plegat fa que la directora esportiva, Laia Palau regiri el mercat a la recerca d’un parell de peces que reforcin l’equip.

L’aler nord-americana, amb passat al conjunt gironí (2018-19) i de 37 anys, compta amb una llarga trajectòria a Europa amb València -amb qui va guanyar l’Eurolliga el 2012-, Perfumerías Avenida o Sóller, entre altres. Murphy també ha estat campiona de la WNBA amb Phoenix Mercury i l’any passat va incorporar-se al cos tècnic dels Lakers i es va convertir en la primera dona que s’integrava en un cos tècnic d’un equip de la NBA.