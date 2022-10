L’encert en el tir exterior, una de les claus de l'èxit de l'Spar Girona

La qüestió és fer punts. Més que el rival, per descomptat. Arribin per dins o per fora, això ja depèn de molts factors. La llibreta de l’entrenador, per exemple. Oel perfil de les jugadores. Tot hi té alguna cosa a veure. A Girona, els punts a favor van caient. Les victòries, sempre benvingudes, també arriben. La regularitat és un fet i tret d’ensopegar a Villeneuve-d’Ascq, en la prèvia de l’Eurolliga, el curs s’ha començat amb molt bon peu. Sobretot a la Lliga Femenina. Tres partits, tres alegries. No hi ha cap equip en aquesta mateixa competició que pugui dir el mateix. Tots han perdut, com a mínim, un partit. No pas l’Uni encara, que també va estrenar la fase de grups continental amb una bona notícia contra el Landes. L’engranatge funciona i si bé Bernat Canut, l’entrenador, avisa a cada roda de premsa que cal tocar de peus a terra i que encara hi ha molt marge de millora, el cert és que els punts forts comencen a lluir. Un d’ells és l’encert en el tir exterior.

De moment, la punteria està afinada. Si per dins Tolo, Araújo, Etxarri i Labuckiene fan de les seves, per fora l’Spar Girona disposa d’arguments de sobres per fer mal. El tir de la llarga distància, de moment d’entrada, es tradueix en punts i això ho agraeix l’equip. Després d’enfrontar-se al València, Ensino i també Leganés, i amb un duel encara pendent contra el Barça, l’Uni és el conjunt de la Lliga Femenina que presenta un millor promig d’encert en el triple. Arriba fins al 38,5 per cent. És a dir:una mica més d’un terç dels triples que s’intenten acaben dins de la cistella. Per comparar-ho, és bastant més favorable que les mitjanes del Perfumerías Avenida (26,3%) i València Bàsquet (28,8%), per exemple, si es tenen en compte a dos rivals directes en la lluita pel campionat.

Tres de les cinc jugadores amb millor encert exterior de la Lliga juguen a l’Uni:Murphy, Cornelius i Gardner

Canell ben calent el de les jugadores exteriors, que veuen l’anella amb facilitat. No tant a Europa (28,8 per cent d’encert en el triple a la pista del Basket Landes) però sí a la Lliga. Els noms propis s’amunteguen. Començant per Shay Murphy. La californiana presenta un bagatge immaculat, amb un percentatge perfecte. Ha anotat els 4 llançaments exteriors que ha intentat. En aquest sentit és, ara per ara, la jugadora més encertada del campionat. La segueix la neerlandesa Laura Cornelius, també de l’Uni, amb un 62,5 per cent. Són 5 triples de 8 intents. Gens malament. Entre les cinc primeres d’aquesta particular classificació hi apareix una altra jugadora de l’equip que entrena Bernat Canut. Es tracta de Rebekah Gardner, amb un 60 per cent (3 triples de 5). Només entre elles han transformat 12 tirs de tres de 17 intents.

No són les úniques que ho proven. L’estadística continua, però aquest cop amb un encert menor. Faustine Parra n’ha anotat 2 de 5, pels 2 de 9 de Binta Drammeh. Bradford, només 1 de 5 llançaments. Curiosament, qui més ho ha intentat és María Araújo, amb 13 tirs des de la llarga distància. N’ha aconseguit enviar 3 a cistella. No és el millor percentatge, però tot suma. Il’equip ho agraeix.