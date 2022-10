Després de classificar-se in extremis davant el Villeneuve d'Ascq francès (amb remuntada inclosa), l'Spar Girona ha escenificat avui el retorn a la màxima competició europea. El rival, un vell conegut: el Basket Landes francès, al qual ja van derrotar la temporada passada. Les catalanes han portat la batuta del partit des de l'inici gràcies a l'australiana (exjugadora del Landes), Marianna Tolo, que en el primer quart ha fet un recital. Malgrat un intercanvi de cistelles correspost per l'equip de Julie Barennes, les visitants han aconseguit col·locar-se per davant (14-19).

Un espectacular 2+1 de Regan Magarity ha obert el segon quart, marcat per les imprecisions de tots dos equips. L'Spar Girona ha col·locat la màxima diferència (17-24) mentre l'entrenadora gal·la es desesperava en la banda demanant velocitat a les seves. Les jugadores de Bernat Canut han començat a moure la pilota amb facilitat. El Landes ha reaccionat amb l'entrada de la veterana base Celine Dumerc i ha encadenat un parcial de 5-0 de la mà d'Evelyn Akhator. A Binta Drammeh no li ha agradat la reacció francesa i ella soleta ha fet dues accions destacades, amb un desbordi de personalitat digna de videojoc, que han permès a les catalanes arribar al descans amb una sòlida diferència (24-33). Paget ha retallat distàncies per a les locals (28-35) i Gardner ha respost fent-li un vestit en el pal baix. Les franceses han tornat del descans agressives i han intentat córrer. Però si algú ha sabut córrer ha estat l'Spar Girona que, a cop de contraatac, ha superat la barrera dels deu punts (28-41). Les catalanes han mantingut la seva solidesa i, malgrat els intents de les locals, l'encert exterior els ha permès controlar els tempos amb saviesa. Les jugadores de Bernat Canut han seguit al seu ritme, dominant en el rebot i aprofitant el desencert exterior de les franceses. El Basket Landes s'ha col·locat a cinc (53-58) a quaranta segons pel final després d'una antiesportiva xiulada en un contraatac. Les catalanes han administrat amb seny els darrers segons de partit i han segellat la primera victòria de la temporada a l'Eurolliga.