L’Uni s’hi posa quan toca per superar el Gernika i seguir invicte

Vent en popa i a tota vela. L’Spar Girona continua sense conèixer la derrota a la Lliga i ahir va sumar una nova victòria, aquest cop contra el Lointek Gernika (65-49). Les catalanes han segellat una arrancada estel·lar i encara estan invictes, un mèrit que les col·loca primeres a la competició estatal en solitari i amb un partit pendent encara per disputar. Les jugadores de Bernat Canut i Laura Antoja van començar malament i van haver de remar per salvar els mobles. I així ho van fer. Una nova actuació brillant de Rebekah Gardner (20 punts) secundada per María Araújo (16 rebots) va ser suficient per capgirar el marcador i marxar cap a barraques amb cara de triomf.

La defensa del Gernika, enganxosa, va incomodar a l’Spar Girona des del mateix instant en què va començar el partit. Anna Montañana aplaudia satisfeta davant el 4-12 que indicava el marcador. Les basques van començar a un ritme trepidant que va deixar a les locals amb només 11 punts al primer quart. Les coses no milloraven per a les catalanes que, a més d’estar desencertades des del perímetre, veien com les rivals aprofitaven per jugar al seu joc preferit: córrer.

Afortunadament per a les gironines, Rebekah Gardner i María Araújo van aparèixer ben dirigides per Laia Flores per capgirar el marcador (20-19) i col·locar-se per davant per primer cop. L’equip de Montañana continuava trobant amb facilitat a jugadores alliberades però, aquesta vegada, sense encert. Un fet que van aprofitar les locals per marxar al descans per davant (27-22) i deixar a les visitants en només cinc punts en el segon quart.

María Araújo es va inflar a rebots per multiplicar les segones opcions de les catalanes que, a poc a poc, van incrementar la distància en el marcador (37-27). Drammeh (12 punts), des del seu racó preferit, va començar a incrementar el percentatge de triples de les locals i es va convertir en un malson per a les rivals. Val a dir que la sueca va fer tres dels cinc triples que va anotar l’equip, que continua coix en aquesta faceta. Tot i això, el domini del rebot (40 a 22) va permetre a l’Spar Girona encarar el tram final de partit amb una marxa menys. Amb una còmoda diferència en el marcador (53-36), l’Uni va rebaixar revolucions en el tram final del duel. El públic va agrair a Gardner el seu paper amb crits d’«M-V-P!» i la jove Faustine Parra va aprofitar els minuts que va disputar en el tram final segellant un triplàs a la primera de canvi que trepitjava el parquet. Una victòria ideal per rubricar el dia de Sant Narcís i per ampliar el nombre de víctimes a la Lliga: València, Ensino, Leganés i Gernika.

Sembla que les gironines estan acostumant al seu públic a guanyar, però caldrà veure si l’acumulació de partits i els duels d’alta intensitat a l’Eurolliga tenen alguna conseqüència.

Per ara, l’Spar pot celebrar -i mai millor dit, amb barraques incloses- una victòria més abans de rebre dimecres al totpoderós Famila Schio (20.45 hores) en un duel que permetrà al públic gironí gaudir de jugadores de la talla d’Astou Ndour o Marina Mabrey. Les locals, que volen mantenir-se en la sintonia guanyadora, ja saben què és derrotar a les italianes; ho van fer la temporada passada a Fontajau.