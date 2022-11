El gran rendiment d'Èric Vila amb el Bàsquet Girona no passa per desapercebut. L'aler pivot de Bescanó ha entrat per primer cop en la convocatòria de Sergio Scariolo per disputar la tercera i la quarta jornada de classificació per al mundial 2023. Scariolo ha citat 16 jugadors, entre els quals hi ha Vila i Yankuba Sima. Espanya viatjarà dilluns vinent a Bolonya per començar a preparar els duels contra Itàlia (divendres 11 a les 21:00 hores) i els Països Baixos a Huelva (dilluns 14 a les 20:30 hores). A part de Vila també s'estrena en la llista de convocats l'exjugador del Girona Pep Busquets (Joventut Badalona).