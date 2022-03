Veure una dona amb pocs cabells, lamentablement, per a molts és sinònim d'una greu malaltia com pot ser el càncer. Malgrat que sempre solen ser ells els que llueixen l'alopècia de manera natural, les dones solen optar per perruques per intentar resoldre de manera pràctica aquest problema. Tot i que no totes oculten el problema i algunes trien parlar-ne de manera natural per explicar quina és la seva experiència amb això i ajudar en certa manera totes aquelles que desitgen abandonar els seus complexos. Aquest és el cas de Jada-Pinkett Smith, dona de Will Smith, que ha revelat que pateix un trastorn autoimmune d'alopècia, que ataca els fol·licles pilosos i provoca la pèrdua dels cabells, deixant com a resultat la calvície.

Va ser precisament una broma del presentador de la gala dels Oscars, Chris Rock, sobre l'alopècia de Jada-Pinkett Smith, a qui va comparar amb la tinenta O'Neil, el moment més hilarant de la gala. L'intèrpret, que minuts després acabaria guanyant l'Oscar a millor actor per 'El método Williams', va pujar a l'escenari i va clavar una bufetada, davant la sorpresa de tots, a Rock. Fins aquell moment, tot semblava una broma. Smith va tornar al seu seient i va increpar la seva 'víctima': «Treu el nom de la meva dona de la teva puta boca», va etzibar. Jada-Pinkett Smith ha confessat que pateix alopècia a conseqüència d'un trastorn autoimmune. Per parlar d'aquest trastorn, l'actriu de 50 anys ha optat per explicar-ho a través d'Instagram, on ha compartit un vídeo amb tots els seus followers (que arriben a gairebé 11 milions) a fi que es deixi d'estigmatitzar. «Ara, en aquest punt, només puc riure», ha dit la presentadora de Red Table Talk, mentre passava el dit per una zona en què amb prou feines li creixen cabells i que té l'aspecte d'una cicatriu, d'un color més clar. «Tots saben que he estat lluitant contra l'alopècia i, de sobte, un dia, mireu aquesta línia d'aquí», ha assenyalat. En aquest programa, que condueix junt amb la seva mare i la seva filla Willow, Jada de vegades es mostra amb mocador, tot i que en altres ocasions no porta res que li tapi el cap. Will Smith dona una bufetada a Chris Rock a l'escenari de la gala dels Oscar