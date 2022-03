Will Smith i Chris Rock han protagonitzat el moment més incòmode i delirant de la gala dels Oscar. L'incident s'ha produït quan Rock va aparèixer a l'escenari per a presentar el guardó a la pel·lícula documental i va fer broma sobre la semblança de l'esposa de Smith, Jada-Pinkett Smith, amb la tinenta O'Neal a causa del seu nou pentinat.

L'intèrpret, que acabaria guanyant minuts després l'Oscar a millor actor per 'El método Williams', va pujar a l'escenari i va bufetejar, per a la sorpresa de tots, a Rock. Fins a aquest moment, tot semblava una broma. Smith va tornar al seu seient i va increpar a la seva 'víctima': "Retira el nom de la meva dona de la teva puta boca", va etzibar. Jada-Pinkett Smith ha confessat que pateix alopècia a conseqüència d'un trastorn autoimmune.

Aquí la segunda parte de Will Smith y Chris Rock pic.twitter.com/8qQe9Hsw38 — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) 28 de marzo de 2022

Després de rebre l'Oscar, Smith va agrair el premi entre llàgrimes, amb un discurs llarg i una mica erràtic, a estones místic, sobre l'amor i la família. "L'amor et fa fer coses boges", va afirmar en relació indirecta a la seva bufetada a Chris Rock. "Vull demanar disculpes a l'Acadèmia i als aquí presents", va dir.

Smith en aquest moment ha pujat a l'escenari i ha propinat una sonora bufetada, amb el palmell de la mà oberta, a Rock. L'audiència s'ha quedat estupefacta i inicialment alguns han pensat que podia tractar-se d'un ‘gag’ preparat. Aviat ha quedat clar que l'agressió no estava en el guió i quan Rock ha dit: "Guau, tio, era una broma sobre ‘La tinenta O’Neal", Smith li ha cridat dues vegades ja des del seu seient: “Mantingues el nom de la meva esposa fora de la teva puta boca!”. Els espectadors que seguien la gala per televisió als Estats Units no han pogut sentir-ho i, en un país que censura les paraules malsonants, hi ha hagut prop de 15 segons de la retransmissió sense so.

Xoc

La manotada ha provocat el xoc entre els presents i un autèntic terratrèmol a la premsa i les xarxes socials. Siguin Combs, Diddy, que ha sortit a presentar el següent premi, ha dit: “Will i Chris, solucionarem això com a família. Ara continuarem amb amor”. Uns altres en els seus discursos o presentacions han parlat d'amor i pau. I també quan ha reaparegut Amy Schumer, una de les tres presentadores de la gala, ha fet una broma per a tractar d'alleugerir l'ambient. “M'he perdut alguna cosa?”, ha preguntat.

El succeït, en qualsevol cas, no era qüestió de riure. Denzel Washington i Tyler Perry, dos negres que són figures totèmiques en el món del cinema, s'han acostat a parlar amb Smith en la primera pausa per als anuncis, aparentment consolant-lo. També ho ha fet en totes les pauses la publicista de l'actor. I després ha arribat el moment que es donava per segur i que ha cobrat una dimensió especial: el triomf de Smith com a actor per la pel·lícula on interpreta a Richard Williams, el pare de les tennistes Venus i Serena Williams. I ha arribat un discurs que potser, donat el moment d'estrès emocional, no hauria d'haver donat.

Contenint amb prou feines les llàgrimes que després no l'abandonarien en tota la seva intervenció, Smith ha començat dient que “Richard Williams va ser un feroç defensor de la seva família”, una frase que ha sonat a justificació del que havia fet a Rock per a defensar a la seva esposa. No ha estat l'única.

“A la meva vida estic sent cridat a estimar a la gent i protegir la gent i ser un riu per a la meva gent”, ha prosseguit. “Sé que per a fer el que fem has de ser capaç d'aguantar abús, que la gent digui bogeries sobre tu. En aquest negoci has de ser capaç d'aguantar que la gent et falti al respecte i has de somriure i pretendre que està bé”.

Després Smith ha esmentat la frase que li ha dit Denzel Washington quan s'ha acostat a parlar-li després que colpegés a Rock. “En el teu moment més alt ves amb compte. És llavors quan el diable ve per tu”.

Smith ha seguit, entre llàgrimes i ha demanat disculpes a l'Acadèmia i als altres nominats, però no a Rock. “L'art imita a la vida. Semblo el pare boig, el mateix que deien de Richard Williams”, ha dit, i a continuació ha pronunciat una frase que ha generat encara més polèmica, pel seu ressò d'un missatge massa freqüent en casos de violència de gènere: “l'amor et fa fer bogeries”.

Smith ha tancat el discurs dient: “espero que l'Acadèmia em torni a convidar”.

A la sala de premsa s'ha demanat als periodistes que no fessin preguntes sobre el succeït quan arribés Smith. És només qüestió de temps que hagi d'afrontar-les. Perquè l'incòmode episodi i l'amarg sabor que ha deixat han estat, per a desgràcia de la resta de guanyadors, la història dels Oscar. I la imatge de Smith queda entelada pel seu recurs a la violència física, fent a més un mal servei a la comunitat negra.