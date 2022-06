Les ‘Mamarazzis’ d’EL PERIÓDICO, Lorena Vázquez i Laura Fa, van destapar aquest dijous la capsa dels trons: Gerard Piqué li hauria sigut infidel a Shakira i el jugador del Barça freqüenta des de fa setmanes el seu antic pis de solter, situat al carrer Muntaner de Barcelona. L’enrenou que ha generat l’exclusiva ha sigut descomunal. Però lluny que arribi la calma, primer venen els llamps: ¿Qui és la tercera en discòrdia que podria haver dinamitat la relació de 12 anys entre el futbolista i la cantant?

Les periodistes afirmen que Shakira, a més de conèxier les trobades del futbolista amb una noia jove, li posa cara i nom. En aquest sentit, Vázquez ha parlat amb diferents reporters i fotògrafs que segueixen el dia a dia de la parella i coincideixen a dir que la relació entre tots dos «és freda» des de fa setmanes. «A l’escola dels seus fills es deixen veure com una parella ben avinguda, però la realitat és que amb prou feines es parlen en aquests moments», afegeix la ‘Mamarazzi’.

«Piqué s’ha vist diverses vegades amb una noia jove, i això hauria provocat que el jugador es traslladi al seu pis de solter, ja que Shakira seria coneixedora d’aquestes cites i hauria muntat en còlera», precisen Vázquez i Fa. Totes dues informen que el futbolista, propietari del FC Andorra, era al Principat quan l’exclusiva va sortir a la llum.

Així és la presumpta amant

El periodista d’aquest diari Emilio Pérez de Rozas va avançar aquest dimecres que la parella passava un dels seus pitjors moments des que es van conèixer el 2010, mentre gravaven el videoclip de la cançó del Mundial de Sud-àfrica. Tant, que el nou single de la cantant, ‘Te felicito’, és tota una declaració de retrets cap al capità del Barça.

La noia que podria haver posat al punt de la ruptura Piqué i Shakira és «una noia rossa d’uns 20 anys. Està estudiant i treballa com a hostessa d’esdeveniments», retrata Vázquez. «L’aparició d’aquesta noia en la vida de Piqué, podria haver provocat que la parella visqui separada de manera temporal, malgrat que desconeixem la naturalesa de la relació entre ells», expliquen les periodistes. Tanmateix, el capità culer no només freqüenta durant unes hores el seu pis. «S’hi ha traslladat des de fa un mes i hi passa diversos dies seguits», puntualitzen les ‘Mamarazzis’.

Un àtic al carrer Muntaner

Piqué manté el pis de solter al carrer Muntaner al costat de la plaça Adrià, a la zona alta de la capital catalana. Quan la parella va començar la seva relació, la vivenda va ser una dels llocs més freqüentats pels paparazzis. De fet, la cantant hi va viure uns mesos abans que tots dos es mudessin a la urbanització Ciutat Diagonal d’Esplugues de Llobregat.

La vivenda en qüestió és un àtic. El portal de l’edifici dona al carrer Muntaner, però l’immoble compta amb un accés exclusiu a través de l’aparcament, la qual cosa brinda més privacitat al jugador. A més, les ‘Mamarazzis’ han explicat que ell està «desencadenat» en la nit barcelonina. En concret, han especificat que freqüenta els reservats de les discoteques Bling Bling i Patrón. Laura Fa ha posat hora a les «moltíssimes sortides nocturnes» del defensa: s’allarguen «fins a les dues i les tres de la matinada», precisa.

Els viatges de Shakira a Eivissa deien alguna cosa

Shakira va viatjar dues vegades a Eivissa durant el mes de maig. Ho va fer amb els fills que té en comú amb el futbolista, Milan i Sasha, i una amiga, però sense Piqué. «No s’entenia que ell es quedés a Barcelona, perquè estava lesionat i no jugava amb el Barça». Piqué va tenir una lesió a l’adductor esquerre el 7 d’abril. Es va perdre tres partits i va tornar a la gespa, però va recaure i no va disputar els quatre últims partits de la temporada.

A l’espera d’un comunicat

L’exclusiva de les trobades de Piqué amb la noia no ha fet més que empitjorar la crisi sentimental. Tant, que tant ell com Shakira «estan pensat a llançar un comunicat per donar explicacions sobre la presumpta deslleialtat. No sabem si estem a prop d’un desmentiment o si anunciaran que se separen, però estan passant el pitjor moment de la seva relació», indiquen les ‘Mamarazzis’.