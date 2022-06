És la ruptura més mediàtica de l’any i, després de l’anunci oficial de la separació de Shakira i Gerard Piqué dissabte passat, les revistes del cor d’aquest dimecres van plenes amb la informació que va avançar en primícia EL PERIÓDICO: primer, que la relació penjava d’un fil fins al punt que el futbolista s’havia mudat al seu pis de solter. Posteriorment, que el capità del Barça hauria sigut infidel a la cantant amb una jove de 22 anys. Mentre el paper cuixé resumeix l’esdevingut en els últims dies, les ‘Mamarazzis’ donen aquest dimecres una altra exclusiva: revelen la discoteca on treballaria l’amiga especial de Piqué a Barcelona. I no només això: allà s’haurien vist multitud de vegades des que es van conèixer i seria el seu punt de trobada. A més, Laura Fa ha confirmat un altre extrem: el nom de la dona en discòrdia comença per la lletra C.

El local en qüestió és La Traviesa i es troba a la zona en la qual el jugador disfruta de la nit barcelonina: al carrer Tuset, a la zona alta de la ciutat. Allà, la noia en discòrdia seria una de les cambreres. A la seva web oficial, l’establiment es defineix com «més que un còctel bar» i una connexió «d’elegant i entremaliat» El nom del local sembla la cirereta a un culebró que està lluny d’acabar. De fet, la tirallonga de primícies no acaba aquí. Fa ha confirmat que la jove rossa va ser contractada per l’empresa del futbolista, Kosmos, com a hostessa d’esdeveniments.