Tania Déniz hauria estat relacionada amb un jugador del FC Barcelona segons la premsa rosa. La noia està en boca de tots després del seu pas per 'La Isla de las Tentaciones' i hauria cridat l'atenció del futbolista.

Segons ha explicat a 'Socialité' Jordi Martín "Aquesta relació-romanç es va iniciar fa un mes. Han tingut una nit d'amor". L'única cosa que se sabia fins ara era que se seguien a Instagram però sembla que la cosa ha avançat una mica.

Els rumors diuen que es tracta de Pedri. Tots dos són canaris per la qual cosa ho tindrien més fàcil per veure's allunyats dels focus. Martín aclaria que “no estan quedant, s'han vist de manera esporàdica”.

També es va mostrar sorprès per la indiferència de Pedri, qui sap si per fer xantantge per la publicació de la notícia. "Pedri sabia que 'Socialité' trauria aquesta exclusiva i m'ha dit que "li era igual". Així és com m'ho ha confirmat" ha explicat.

Sempre segons el paparazzi "la mateixa nit que s'embolica amb Pedri, va quedar també amb Samuel" encara que Martín diu que "se segueixen escrivint". Tot i els rumors, que en un futbolista de la importància de Pedri són inevitables, el canari continua rendint a un gran nivell amb el Barça, a punt d'afrontar un tram de temporada decisiu.