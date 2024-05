Cabreig monumental de Joan Laporta després de la derrota a Montilivi

El Barça va caure a Montilivi en un partit en el qual els culers es jugaven dos temes molt importants, la classificació per a la Supercopa d'Espanya del 2025 i l'honor després d'haver caigut golejat a casa davant el mateix Girona. Però l'equip de Míchel va aconseguir igualar el resultat de la primera volta, avançar als barcelonistes en la classificació i classificar-se per a la Champions, un dia nefast per als de Xavi, brillant per als gironins.

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va acabar furiós. A la sortida de l'estadi, en una zona reservada per a les persones que veuen el partit des de la llotja se'l va sentir cridar repetidament a tort i a dret: "Això no pot ser!". El president estava al costat de Deco i Rafa Yuste, dos dels més alts càrrecs del club culer.

La llotja de l'estadi de Montilivi, durant el Girona-Barça. / Aniol Resclosa

La reacció de Laporta ve després de deixar escapar dues vegades un avantatge en el marcador i de veure perillar greument la seva participació en la següent Supercopa, fet que suposaria uns ingressos extra al club. A més, el Barça compta amb els diners de la Supercopa en els pressupostos per a la següent temporada, per poder fitxar amb normalitat i tornar a la norma 1:1, després d'aquesta derrota sembla bastant complicat.

Aquesta derrota arriba pocs dies després que el mateix Laporta confirmés la continuïtat de Xavi una temporada més. El tècnic va dir el mes de gener que deixaria el club a final de temporada, però el president el va aconseguir convèncer.