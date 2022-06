Gaizka Garitano «Veig el Girona capaç de guanyar»

L’entrenador de l’Eibar, Gaizka Garitano, és conscient que el seu equip va fer un pas molt important ahir guanyant a Montilivi. Però tampoc dona per mort el Girona. «Per descomptat que veig el Girona capaç de guanyar 2-0. Té un equipàs i nosaltres no tenim res fet perquè només hem jugat els primers 90 minuts d’un partit que en dura 180», va dir. El tècnic va mostrar-se «preocupat» pel «desgast físic que comporta jugar tota la segona part amb un home menys». «Ens ha condicionat, tot i que hem sabut defensar-nos». «Tenim poc temps de recuperació. L’eliminatòria continua viva i no hi ha res decidit, però estem contents pel resultat i hem d’intentar fer un bon partit de tornada», va comentar.