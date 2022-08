Començar l’estrena a Montilivi amb bon peu

Ara ja sí que és una realitat. Es palpa en l’ambient. Aquesta nit Montilivi tornarà a acollir un partit de Primera Divisió més de tres anys després de l’últim cop, quan l’afició va acomiadar-se de la màxima categoria del futbol espanyol entre llàgrimes amb una derrota contra el Llevant -l’equip confirmaria el descens matemàtic en la següent i darrera jornada al camp de l’Alabès. Tot i que això, però, és aigua passada. El Girona és un altre i té un líder que el guia: Míchel Sánchez. L’entrenador té la feina de transmetre la il·lusió i la responsabilitat a la plantilla per aconseguir fer una gran temporada en el retorn a Primera Divisió. És per aquest motiu que començar amb bon peu a casa és molt important. Sobretot, després de la derrota en el primer duel de Lliga davant el València (1-0). El repte és guanyar un equip compacte com el Getafe (22 h).

Quan falten deu dies pel tancament del mercat de fitxatges, el Girona fa més d’una setmana que està en dansa i no té temps per perdre. Divendres s’anunciaven les arribades de Javi Hernández i Reiner, i el primer ja està llest per debutar. També ho hauria d’estar el brasiler, però la seva presència està en l’aire per tràmits burocràtics. Si s’aconsegueix enllestir la paperassa i inscriure’l a LaLliga abans de l’inici del partit, Míchel l’inclourà en la llista de convocats. El tècnic, a més a més, recupera Bernardo Espinosa després dels problemes musculars. Mentre que Ibrahima Kébé, Iván Martín i Borja García continuen sent baixa.

Seguint el dibuix de gairebé tota la temporada passada i del primer partit de Lliga a Mestalla, Míchel mantindrà la línia de cinc amb tres centrals. Caldrà veure si carril dret situa Yan Couto o Arnau Martínez, que ha tingut molèsties al turmell dret. A l’esquerra, Valery Fernández serà titular pugnant amb Miguel Gutiérrez. I a l’eix, els centrals Santi Bueno, David López i Juanpe. L’entrenador disposa de més fons d’armari al darrere amb les novetats de Bernardo i Javi Hernández, tot i que encara els falta rodatge per sortir d’inici. El mig del camp estarà al càrrec Ramon Terrats i Aleix Garcia. I Samu Saiz i Rodrigo Riquelme es col·locaran per darrere Taty Castellanos (en conseqüència, Cristhian Stuani començarà a la banqueta). Sense obviar Juan Carlos Martín a la porteria, sent l’únic porter que té el primer equip.

Una dada per a l’optimisme

El Getafe visitarà per cinquè cop Montilivi, on mai hi ha pogut guanyar. Els de Quique Sánchez Flores, però, també necessiten treure’s l’espina clava que va deixar-los la primera jornada amb una derrota a casa contra l’Atlètic de Madrid (0-3) per la qual cosa es presenta un partit molt competit. L’entrenador madrileny, que com Míchel encara no té l’equip definit, visita el Girona amb poques opcions a l’hora de triar l’onze titular. Luis Milla i Damián Suárez continuen sent baixa per lesió, així com l’últim fitxatge Omar Alderete que haurà d’esperar per debutar. En aquest sentit, Quique Sánchez Flores va comentar que es donarà continuïtat a l’alineació formada per David Soria, Djene, Angileri, Domingos Duarte, Enes Ünal, Calres Aleñá, Arambarri, Borja Mayoral, Maksimovic, Iglesias i Mitrovic.

El partit d’avui serà especial per Jaime Mata i Portu, tots dos amb passat al club blanc-i-vermell. El mitjapunta de Beniel va protagonitzar bons minuts quan va entrar a la segona part contra l’Atlètic i es disputa el lloc amb Aleñá, sent l’únic canvi que podria realitzar el preparador. D’altra banda, la convocatòria es completarà amb un bon grapat de jugadors de la base.

El conjunt madrileny cedeix poc i, per tant, el Girona haurà de tenir paciència per generar perill davant la porteria de David Soria. Aconseguir la primera victòria serà clau per afrontar divendres el segon partit en cinc dies contra el Celta (20 h).