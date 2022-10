Correa i Griezmann, una connexió que torna a castigar el Girona

Correa i Griezmann van ser testimonis el 19 d’agost de 2017 de l’històric debut del Girona a Primera. Era el dia del 2-2 contra l’Atlètic, el dels dos gols de cap d’Stuani abans del descans, i el de la igualada matalassera en la recta final, just jugant amb 10 per l’expulsió del francès, amb un gol de Correa i un altre de Giménez. Protagonistes, tots, que cinc anys més tard, es van tornar a creuar en el camí, com també ho havien fet en d’altres precedents. De fet ahir la connexió Griezmann-Correa va servir l’1-0, amb l’excel·lent servei de l’exblaugrana perquè el seu company afusellés el gol.

Griezmann ahir no va marcar, però sí que sap fer-ho contra el Girona. S’hi va estrenar al Metropolitano el gener de 2018 en l’1-1 que es va registrar en el partit de lliga de la segona volta. Portu va fer el gol dels gironins. Griezmann també va marcar a Montilivi en l’1-1 i en el 3-3 de Copa (Correa també en va fer un) de la temporada següent, i en el 2-0 de lliga va ser l’autor del segon dels matalassers. Entre l’argentí i el francès han fet vuit gols al Girona, quatre cadascun. Ahir al Metropolitano s’hi van reunir 54.000 espectadors, amb una notable presència de seguidors gironins. Aquesta vegada no hi va haver alegria en un escenari que sempre es recordarà per aquell 3-3 de Copa que valia la classificació per a quarts. Ara venen Cadis, Almeria i Osasuna. I per Fires el Girona tornarà a Madrid. Al Bernabéu. On el record també és maco: l’1-2 del 2019.