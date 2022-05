El dolor de la regla

Si hi ha mesos en què la regla ens esgota per les seves molèsties, més esgotador és sentir alguns comentaris sobre la mesura del Govern de les baixes laborals per la menstruació. Cansen els debats absurds, titulars trets de context i les burles ignorants. Potser, en aquesta època de consum i atac ràpid, la comprensió lectora no està a l’alça. Però la mesura no diu que totes les dones amb la regla vulguem agafar una baixa. Parla només de regles «incapacitants». I les baixes no es regalen, es requereix supervisió mèdica. Això si en atenció primària aconsegueixes consulta a temps. ¿Que ens inventem el dolor? Doncs igual que jo puc dubtar de la teva baixa per contractura, al·lèrgia o mal d’esquena. I ningú ho qüestiona.

La solució que vam aprendre des de la primera regla amb el dolor va ser que era «exagerat», o pren-te un ibuprofèn i aguanta o, ja en consulta, «el millor és que et quedis embarassada» o «et recepto anticonceptives», sense mirar més enllà. Aquests dies, a alguns homes els ha fet gràcia aquest tema. Suposo que són els que a les escoles buscaven compreses a les nostres motxilles per obrir-les a classe mentre ens assenyalaven i es burlaven de nosaltres. Potser d’altres creuen que la regla és fer salts d’alegria amb confeti, com en alguns anuncis de compreses. La història de les dones ha defensat una vegada i una altra que aquest procés biològic no minva la nostra productivitat laboral ni el nostre pensament. Excepte si fa mal, com et pot fer mal l’esquena perquè hi ha una patologia. Hi ha dones a qui no els fa mal i n’hi ha d’altres a qui sí, que han anat a desenes de ginecòlegs i no tenen diagnòstic. La regla ha sigut un tabú constant i potser això demostra la falta de rigor i de seny en tants comentaris, tan mancats d’escolta i de valor científic, que durant segles ens ha donat l’esquena. Perquè ens creiem molt moderns, però aquests dies només s’ha demostrat que tot es resumeix en què no ens escolten i que no creuen en la nostra paraula. Com ha passat tota la vida. I, és clar, també amb la regla.