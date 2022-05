Suspès de sou i feina el cap de les brigades de Girona per agredir dos treballadors

El cap de les brigades de Girona ha estat suspès de feina i sou durant sis mesos i ha estat condemnat a indemnitzar un treballador amb 900 euros per haver-lo agredit i amenaçat. A més a més, hi ha una querella d’un altre treballador de la brigada que el jutjat ja ha admès a tràmit per suposadament haver-li trencat el canell.

Els fets denunciats haurien passat el 17 juny de l’any passat a la seu de les brigades, al polígon de Mas Xirgu i van desencadenar l’obertura d’expedients i de judicis. El conflicte, segons els afectats van iniciar-se quan un d’ells hauria explicat al seu cap, com a representant sindical, que tenien problemes per cobrir una guàrdia perquè hi havia una persona de baixa i amb l’aprovació d’un decret per part de l’Ajuntament no podien autogestionar-se. El màxim responsable de les brigades hauria respost que hi havia una llista de persones per resoldre el cas.

L’agressió

Quan el treballador hauria insistit que no existia aquesta llista, la conversa hauria anat pujant de to i, segons consta en la declaració de l’afectat, va ser empès pel seu cap a fora del despatx i va començar a cridar-li que callés. «No callaré i no em farà callar ni tu ni el meu pare», va respondre el treballador. El cap hauria respost «donant cops de puny» al treballador dins de la nau, al llindar de la porta del despatx i davant de cinc companys de feina. A més li hauria cridat: «surt a fora que et mataré» i «surt a fora fill de puta que et mataré», diversos cops. Segons l’expedient, el treballador colpejat va declarar que va veure l’atacant «fora de si» i que «tenia literalment els ulls en blanc». Els cops de puny es dirigien a la cara però en esquivar-los van acabar al pit. També va patir esgarrapades i cops a la clavícula que li van acabar provocant que estigués divuit dies de baixa. Els companys haurien intentat parar l’agressió posant-se pel mig. Posteriorment, el cap de les brigades hauria colpejat altre cop al treballador envestint-lo amb el cap. Mentre corria, hauria «fet caure» un segon treballador que es va trencar el canell. Amb el cop, el primer treballador explica en la seva declaració que va acabar estampat contra una furgoneta, després de ser empès uns dos metres, que va acabar abonyegada i el va agafar pel coll.

El primer dels treballadors va anar a la policia municipal el mateix 17 de juny i va presentar una denúncia als jutjats. El jutge va condemnar, el 23 de juny, el cap de les brigades per un delicte lleu de lesions, obligant-li a pagar 900 euros com a indemnització. El condemnat va presentar recurs però el 9 de novembre es va desestimar la petició i es va mantenir la condemna. En la sentència s’esmenta un informe mèdic del CAP on s’explica que el treballador tenia esgarrapades a l’esquena i als braços, dolors i zones vermelles en una clavícula i en un homoplat. Un segon informe d’una mútua hi afegeix una contractura paravertebral dorsal. En el judici, tres testimonis van corroborar que el cap va agredir el denunciant. El responsable de les brigades va admetre que hi havia hagut una discussió per qüestions laborals i que va agafar el treballador per la camisa però va negar les amenaces perquè «quasi no podia parlar» i també va negar haver fet cap agressió. «No resulta creïble a la vista de les declaracions dels testimonis, persones imparcials», diu el jutge.

El segon afectat, que va acabar per terra i amb el canell trencat, també va portar el cas als jutjats. En ser un cas de presumpte delicte penal, el procés està avançant més lentament. El 26 de gener, el jutjat va admetre la querella.

L'Ajuntament no vol parlar

Els afectats tenen por de la reincorporació del seu cap al seu lloc de treball el 17 de juliol perquè pugui venjar-se. Han demanat als representants polítics que, com a mínim no torni com a cap de les brigades i que no estigui en contacte amb ells. Inicialment, en conèixer el cas, l’Ajuntament va prendre mesures cautelars. El 20 d’octubre de 2021, els treballadors van passar a ser dirigits per una altra persona i ell va assumir tasques administratives mentre es resolia l’expedient. Se li va impedir treballar des de la seu de les brigades i se li va indicar que ho fes des de l’edifici consistorial i sense tenir contacte amb els treballadors que no fossin els encarregats de cada àrea. Diari de Girona ha demanat reiteradament a l’Ajuntament que expliqués el seu posicionament però s’ha declinat parlar del tema.