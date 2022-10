Quinze entitats volen que el pressupost de Girona destini entre un 0,7 i un 0,9% a l'accessibilitat

La taula pel dret a l’accessibilitat de Girona, formada per quinze entitats, obligarà els grups municipals a posicionar-se i comprometre’s a invertir part del pressupost de forma «continuada i sostinguda en el temps» per fer la ciutat «més accessible». La taula ha presentat una moció al ple municipal d’aquest dilluns on reclama que es destini entre un 0,9 i un 0,7 per cent dels pressupostos de l’Ajuntament a actuacions en aquest sentit i a impulsar el Consell d’Accessibilitat, format per tècnics en accessibilitat de l’ajuntament, regidors i representants d’entitats, essent un òrgan operatiu i tècnic, amb «caràcter efectiu i no consultiu».

En el document entrat a l’Ajuntament deixen clar que no apel·len «a la bona voluntat ni a la caritat de cap partit ni regidor» sinó que «apel·la a les lleis i normes aprovades de forma unànime i vulnerades sistemàticament i de forma generalitzada». De fet, es reclama «el compliment integra i estricte del marc normatiu d’accessibilitat». Els signants són les entitats Astrid 21, Duchenne Somriures Valents, Entre tots, Frater Girona, Fundació Astres, Fundació Elna, Fundació Els Joncs, Funció Esclerosis Múltiple, Fundació Sergi, Fundació Tresc, Ictus Girona, Lluito per tu, Mifas, Multicapacitats i Once. Entitats denuncien una davallada «escandalosa» de la partida per a l’accessibilitat El text es pregunta quants parcs infantils accessibles hi ha a la ciutat, quants passos de vianants disposen de pictogrames, quants semàfors adaptats hi ha, quantes voreres no tenen ni la suficient amplada, ni disposen d’encaminaments als passos de vianants, ni tenen la vorera rebaixada o quantes voreres a més de ser estretes tenen fanals o altres obstacles en mig del pas. Segons el text, l’any 2010 a la província de Girona hi havia 32.580 persones amb discapacitat i l’any 2021, 55.568. Això suposa un augment del 70,55%. I , en aquest sentit, destaquen que l’Ajuntament ha gestionat un pressupost de més de 1.500 milions d’euros des de 2010. En el mateix període, indiquen, «ha invertit en accessibilitat, concretament en el Pla d’accessibilitat, en semàfors sonors, en jocs infantils «adaptats» i en el Pla de voreres 1'650 milions d’euros. Això suposa un 0,11%. I la tendència és a la baixa. El 2019 es destinava un 0,39% i l’any 2022 hi ha previst un 0,07%».