Entitats denuncien una davallada «escandalosa» de la partida per a l’accessibilitat

Les entitats gironines del tercer sector van protagonitzar ahir un acte reivindicatiu al pont de les Peixateries Velles de Girona per a reclamar millores en matèria d’accessibilitat a la ciutat. Per a materialitzar aquesta voluntat, van presentar la Taula pel Dret a l’Accessibilitat, una aliança que ha nascut amb l’objectiu de defensar els drets de les persones amb discapacitat focalitzada, sobretot, en garantir l’accessibilitat d’aquest col·lectiu en «igualtat de condicions».

Un objectiu que van defensar que «no és una qüestió de voluntat ni de caritat», sinó que es tracta d’un «dret» en què «l’administració té la responsabilitat i l’obligació de fer complir les lleis». En aquest sentit, el vicepresident de l’associació Multicapacitats, David Montoro, va denunciar una «davallada escandalosa» del pressupost destinat per l’Ajuntament de Girona a millores en matèria d’accessibilitat. En aquest sentit, les associacions van remarcar que mentre les persones amb discapacitat augmenten (el 2021 n’hi havia més de 55.000 en el conjunt de les comarques gironines, un 70% més que el 2010), l’Ajuntament de Girona ha retallat els recursos. «Si el 2019 va destinar a l’accessibilitat un 0,39% del pressupost municipal, aquest 2022 s’ha reduït fins al 0,07%», van lamentar.

Per a fer-hi front, volen plantejar a l’Ajuntament de Girona una bateria de mesures per a revertir la situació i ja van anunciar que a l’octubre presentaran una moció al ple per a «exposar aquesta situació davant dels nostres representants polítics», que anirà acompanyada d’una concentració a la plaça del Vi. La proposta inclou, d’una banda, «incrementar el pressupost destinat a l’accessibilitat i fer-ho d’acord amb el Pla d’Accessibilitat, no a través dels pressupostos participatius».

I és que en aquest sentit, el secretari de la junta directiva del Grup MIFAS, Josep Planiol,va remarcar que «quan un ajuntament detecta una necessitat ha d’actuar d’ofici, no deixant-ho a criteri del ciutadà». A més, va subratllar que també proposaran a l’Ajuntament de Girona «crear una taula de treball no consultiva, sinó amb veu i vot, que incorpori tècnics especialistes en accessibilitat, representants polítics i entitats representades per a escollir les obres i accions prioritàries i després en pugui fer seguiment», una mesura que, va assegurar, permetrà un «ús més eficient del pressupost de l’Ajuntament de Girona».

Finalment, ara començaran a elaborar un llistat de punts negres en matèria d’accessibilitat a la ciutat per a portar-los al ple. «Farem una recerca barri a barri per a detectar els punts on cal una actuació urgent», va detallar Planiol. Una acció que, va afegir la tècnica de campanyes de la Fundació Esclerosi Múltiple, Montse Prats, anirà acompanyada d’un concurs de fotografies a les localitzacions «poc accessibles» de la ciutat. Un repte que, va assegurar, també servirà per a «conscienciar a la ciutadania de que hi ha molts espais públics als que les persones amb discapacitat no hi poden accedir».

Es tracta d’una reivindicació firmada per una aliança «històrica» entre 14 entitats gironines. Es tracta d’Astrid 21, Duchenne Somriures Valents, Entre tots, Frater Girona, Fundació Elna, Fundació Els Joncs, Fundació Esclerosis Múltiple, Fundació Sergi, Fundació Tresc, Grup MIFAS, Ictus Girona, Lluito per tu, Fundació ONCE i Multicapacitats.