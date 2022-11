Comiat de foc majestuós per les Fires de la normalitat

Per fi, el castell de focs ha conclòs les Fires de la normalitat. L’espectacle pirotècnic ha posat el punt final a les primeres fires de Sant Narcís que han recuperat tots els seus actes en els seus formats habituals.

Els focs, prop de 160 quilos d’explosius de la pirotècnia murciana Hermanos Ferrández SL, han portat un bon espectacle d’un quart d’hora a les Ribes del Ter. El muntatge, amb vint fases o conjunts d’explosions ha desplegat tota mena de formes al cel: cors, cares, espirals, flors de «crakers», les famoses palmeres de tronc daurat, remolins blancs, efectes intermitents... A la meitat de l’espectacle, un seguit de figures similars a les d’un ovni han pujat a gran alçada, tot baixant i tornant a pujar. Un castell de focs molt variat, amb molts d’efectes i colors, que ha anat de menys a més i amb un final apoteòsic, multicolor i farcit de trons.

L’any passat, la gran cloenda dels focs es va poder seguir del carrer com és habitual, però encara es van haver de posar en marxa diverses restriccions per la pandèmia. Era obligat observar el castell de focs amb mascareta i estava prohibit menjar o beure per garantir, així, que ningú se la pogués treure. Aquest vespre ja no ha estat necessari.

Gràcies a aquesta nova normalitat, una important afluència de persones ha tornat als dos ponts que salven el Ter entre la Devesa i Fontajau. Com és costum, també han estat desenes els espectadors que han preferit la llunyania de l’entorn del Castell de Montjuïc per seguir el xou pirotècnic programat per l’empresa murciana. Sense oblidar els qui prefereixen seguir-ho des del mateix parc de la Devesa per escurar les últimes hores de les atraccions o menjar l’última salsitxa.

Girona ha viscut mitja dècada amb unes festes amb canvis d’última hora i restriccions, a excepció de 2018. A les fires de 2017, per la detenció de diversos consellers arran del Procés; de 2019, quan van suspendre les barraques pel risc d’aldarulls després de la sentència; de 2020, quan només es van programar una trentena d’actes culturals en llocs estables com l’Auditori de Girona, La Mercè i els centres cívics de la ciutat a causa de la pandèmia, i de 2021 quan es van aplicar encara mesures restrictives per la covid.

Es tanca així una festa sense mascaretes, amb més afluència que altres anys i amb satisfacció en la majoria dels sectors implicats, principalment en l’organització de barraques i dels firaires que han agraït també el bon temps amb només un dia de pluja.

Des divendres de la setmana passada fins avui diumenge, Girona s’ha omplert d’activitats de tota mena, amb el dissabte 29, dia de Sant Narcís, com a jornada gran de les festes. Des de l’obertura amb el pregó de la Fundació Metalquimia, els gironins i gironines han pogut gaudir de desenes d’esdeveniments per a tota la família: des de la Fira comercial, a actes infantils, concerts a la Copa per totes les edats, així com actes de caràcter més popular com els gegants o la Diada castellera o la mateixa Missa de Sant Narcís, amb la tradició del cotó.