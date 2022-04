Com és un emprenedor?

García-Aranyos es pregunta, “L'emprenedor neix o es fa?” Al llarg dels seus 10 anys d'experiència en l'ecosistema emprenedor, s'ha adonat que hi ha de tot.

D'una banda, hi ha emprenedors que “neixen”, ja que venen de famílies amb tradició emprenedora. Després hi ha els que van veure una oportunitat i van anar a buscar-la. García-Aranyos destaca una sèrie de factors com a denominador comú. D'una banda, socialment existeix la idea de l'emprenedor jove de vint anys, encara que, en realitat, el més habitual és trobar emprenedors més propers als 40 anys que als 20, així que ja tenen experiència. D'altra banda, són freqüents els emprenedors que han viscut fora d'Espanya per motius diferents i han estat molt exposats al món exterior, cosa que els converteix en ciutadans globals.

Finalment, en adquirir experiència prèvia, van molt enfocats a un nínxol concret, coneixen molt bé l'oportunitat, saben reconèixer-la i deixen de banda les seves carreres per provar-ho, que és el que al final es converteix en emprenedoria.

Principals claus d'emprenedoria segons Adrián García Aranyos

El president global d’Endeavor ens dona una sèrie de claus alhora d’emprendre.

Envoltar-se de gent

Aquest punt és imprescindible per al president d'Endeavor, ser capaços de buscar aquelles persones que saben del que parlen, que coneixen el sector. En definitiva, connectar amb experts, ja que és probable que l’emprenedor no pugui tirar endavant si no treballa en equip.

Exposar la teva idea

Un cop s'ha establert aquesta connexió, exposar la idea detalladament, explicar què és el que es farà, com es farà i com s'hi farà front. Un pas necessari per conèixer fortaleses i debilitats i que el projecte emprenedor assoleixi l’èxit.

García-Aranyos incideix que no hi ha idees dolentes. Les idees poden ser molt simples, però la persona que les està executant realment sap què fer perquè tinguin èxit. Per la seva experiència, cal saber escoltar i, sobretot, no menystenir cap idea.

Rebre feedback

Adrián García-Aranyos creu que és important estar preparat per rebre una resposta negativa o no desitjada, ja sigui perquè la idea no sigui validada o perquè se suggereixin canvis dràstics perquè el projecte sigui viable.

L'ecosistema emprenedor es caracteritza per estar format per gent molt oberta, molt exposada i amb moltes ganes de voler ajudar. Per això, és habitual que molta gent vulgui explicar la seva experiència, tant allò que van fer bé com allò que van fer malament, perquè serveixi d'ensenyament, suport i ajuda a altres persones que volen començar a emprendre.

Altres claus d'emprenedoria

Gràcies a la seva experiència ajudant emprenedors d'alt impacte, Adrián García-Aranyos dona una altra clau fonamental per emprendre: adaptar-se. Considera un error obstinar-se que la idea és bona i que el punt de vista propi és el correcte. No voler adaptar la idea a les circumstàncies o a altres opinions és inadequat i poc útil, ja que això pot afectar la viabilitat del projecte.

Què no fer en emprendre

García-Aranyos creu que és important que l'emprenedor sigui conscient que no desenvoluparà la idea en solitari. Per això, cal saber formar equip.

Unes connexions que impliquen confiança, ja que l'emprenedor no ha de pensar que li robaran la idea. Això permet connectar de manera honesta i oberta.

Com gestionar la por del fracàs en emprendre?

La por del fracàs és una constant amb què Adrián García-Aranyos s'ha trobat moltes vegades al llarg de la seva experiència en l'ecosistema emprenedor. Un temor que pateixen fins i tot emprenedors que ja són veterans en aquests combats i que tenen casos d'èxit en la seva trajectòria. En el moment d'iniciar la seva següent empresa, és freqüent que l'emprenedor pensi que fracassarà, una por que sempre hi és.

Al final, fracassar o tenir èxit, depèn de factors com el moment en què es llança el projecte, de la gent amb què s'estableixen connexions o que les situacions del mercat siguin les apropiades.

Amb tot, per al president d'Endeavor el més important és no deixar-se vèncer per aquesta por. Des del seu punt de vista, molts èxits han estat envoltats de fracassos previs. Però García-Aranyos va més enllà, i destaca que alguns dels casos d'èxit que es veuen als mitjans de comunicació són en realitat fracassos a ulls dels inversors o fins i tot de l’emprenedor. És per això que destaca la importància de no deixar-se portar per la por al fracàs i desenvolupar la idea amb intel·ligència.

Finalment, aconsella que una primera manera de poder evitar aquest fracàs és dedicar al projecte un 10% del temps de l'emprenedor, i, si comprova que no funciona, deixar-ho davant l'evidència que per aquest camí no aconseguirà l'objectiu desitjat.

Networking dins de l'ecosistema emprenedor

García-Aranyos considera que l'ecosistema d'emprenedoria global és molt obert en comparació amb altres com, per exemple, l'ecosistema financer. Destaca la connexió, fonamental en un món sempre predisposat a establir aquests enllaços. L'emprenedor ha de saber escoltar i obrir-se per poder connectar i fer networking amb les persones adequades per desenvolupar el seu projecte, persones que, al seu torn, us facilitaran altres connexions amb més professionals de l'ecosistema emprenedor.

