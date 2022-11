«Sense ficció»: El policia franquista que va detenir Companys

Pedro Urraca Rendueles, de malnom «El caçador de rojos», va ser el policia franquista que va detenir el president de la Generalitat de Catalunya el 13 d’agost de 1940 a l’exili francès. Un personatge sinistre, cínic i ambiciós, sempre protegit pel franquisme. El programa Sense ficció estrena aquesta nit (22.05 h, TV3) Urraca, caçador de rojos, un documental que retrata des de la mirada crítica i avergonyida del seu fill i la seva neta, la història del policia franquista que va detenir el president Lluís Companys.

Urraca va ser destacat a França durant el règim de Vichy per perseguir exiliats republicans sota l’ocupació nazi. Col·laborador de la Gestapo, es va enriquir extorsionant jueus que fugien del nazisme, va denunciar membres destacats de la Resistència i, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, va ser condemnat a mort in absentia per la justícia francesa. Naturalment, no li va passar res: va aconseguir fugir i va continuar treballant amb una identitat falsa per al govern espanyol a Bèlgica, per tornar anys després a Madrid, on va morir amb 85 anys, el 1989. Al documental, són el fill d’Urraca, Jean-Louis, i la seva neta Loreto els qui descriuen amb més precisió i amargor la figura sinistra del policia, de qui han viscut distanciats i avergonyits i a qui repudien.