L'estiu està molt a la vora i amb ell arriben les ganes de lluir un cos fit.

Una cosa positiva del temps que vam passar tancats durant la quarantena va ser aprendre a ser productius a casa nostra. Hem après trucs de cuina, de perruqueria i, a més, hem après a portar una vida saludable. Durant molts mesos, vam accedir a nombroses pàgines webs o canals de YouTube per al guiatge dels nostres projectes personals.

No obstant això, aquella època va acabar i tot ha tornat a la normalitat: els gimnasos ja estan oberts i també existeix la possibilitat de fer exercici fora a l'aire lliure. Així i tot, hi ha agents externs que no ens permeten fer tot allò que voldríem per començar amb la nostra vida fitness, ja sigui per temps o per diners. Per això, continuen havent-hi persones que, avui dia, necessiten solucions assequibles per començar a complir els nostres objectius.

Si ets una d'aquestes persones, t'animem que continuïs llegint perquè t'oferim cinc canals de YouTube amb els quals podràs crear rutines d'exercici al teu gust sense gastar ni un sol euro i, a més, sense sortir de casa.

Gym Virtual

Gym Virtual és un dels canals més coneguts de YouTube en el qual Patry Jordan crea continguts per a tota mena d'objectius.

Fausto Murillo

El canal de Fausto Murillo té rutines i exercicis de tots els nivells.

Fitness Blender

Tot i que els vídeos d'aquest canal siguin en anglès, les instruccions són senzilles i efectives. A més, és un canal dedicat a totes aquelles persones que tenen poc temps.

Xuan Lan Yoga

Si estàs interessat a fer ioga a casa, aquest és el teu canal.

Siéntete Joven

Rutines d'exercici divertides i amenes.