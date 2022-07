Detecten que l’ús de mascareta mentre es fuma augmenta els danys provocats pel tabac

Fumar cigarretes tradicionals o no combustibles mentre es porta una mascareta quirúrgica dóna lloc a un augment doble del monòxid de carboni exhalat i a un deteriorament de la funció dels vasos sanguinis en comparació amb els períodes sense tapaboques. Aquesta és la conclusió d’una investigació que s’ha publicat a l’European Journal of Preventive Cardiology, una revista de la Societat Europea de Cardiologia.

«L’estudi suggereix que fumar qualsevol producte del tabac ha esdevingut encara més perillós durant la pandèmia de covid a causa de la necessitat de portar una mascareta durant llargues hores -destaca l’autor de la investigació, el professor Ignatios Ikonomidis, de la Universitat Nacional i Kapodistriana d’Atenes (Grècia), que afirma que «investigacions anteriors han demostrat que el deteriorament de la funció vascular està relacionat amb problemes cardíacs i mort prematura».

Nivells de monòxid de carboni

El treball es va centrar en les cigarretes tradicionals (combustibles) i en les no combustibles, també anomenades productes de tabac «sense calor» o «escalfats». Les cigarretes no combustibles contenen tabac que s’escalfa electrònicament a una temperatura més baixa que la d’una cigarreta de combustió, cosa que produeix un aerosol inhalable que conté nicotina. L’estudi no va incloure les cigarretes electròniques (també anomenades vaping), que escalfen electrònicament un líquid que conté nicotina per crear un aerosol que s’inhala.

Els investigadors van estudiar els nivells de monòxid de carboni exhalat pels fumadors mentre portaven una mascareta durant les hores de treball i els van comparar amb els nivells de monòxid de carboni durant els dies lliures sense mascareta. En un segon pas, els investigadors van examinar si el canvi a l’exposició al monòxid de carboni anava acompanyat d’un deteriorament de la funció dels vasos sanguinis.

En l’estudi van participar 40 fumadors de cigarretes convencionals, 40 usuaris exclusius de cigarretes sense combustió i 40 no fumadors d’edat i sexe similars que eren personal mèdic en un hospital universitari. Es van excloure els individus amb malalties cardiovasculars conegudes, hipertensió, diabetis, dislipidèmia, malaltia renal crònica o fibril·lació auricular, ja que aquestes condicions poden afectar la funció vascular.

Primera hora del matí

Els investigadors van mesurar el monòxid de carboni exhalat després d’una respiració profunda i els marcadors de la funció vascular (velocitat de l’ona del pols, índex d’augment i pressió arterial sistòlica central). Les avaluacions de referència es van fer a primera hora del matí, després de dormir sense mascareta, per obtenir els valors després d’un llarg període sense fumar.

Tant en els fumadors de cigarretes com en els no fumadors, tots els marcadors vasculars van ser més alts mentre portaven una mascareta en comparació amb els que no la portaven. En els no fumadors, no hi va haver diferències en els marcadors vasculars entre els tres períodes.