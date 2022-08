Amb la mirada encara posada en la pandèmia del coronavirus (les dades del qual indiquen que ha tornat a Espanya a nivells pre-òmicron) i alertats per la verola del mico (gairebé 20.000 casos a Europa), una nova malaltia ha acaparat tota l'atenció. Es tracta d'un nou virus conegut com a grip o febre del tomàquet, i que ha aparegut en l'estat de Kerala, a l'Índia, amb una població de més de 34 milions de persones.

Segons s'ha publicat recentment en la revista mèdica britànica The Lancet, «la infecció viral es troba en un estat endèmic i es considera que no posa en perill la vida; no obstant això, a causa de l'experiència de la pandèmia de la COVID-19, és desitjable una gestió vigilant per a evitar nous brots». L'afecció es va detectar per primera vegada en el districte de Kollam de Kerala, el mes de maig passat. Fins al 26 de juliol de 2022, s'han detectat 82 casos. Tots ells, en nens menors de cinc anys. El virus ja s'ha propagat a altres àrees de l'Índia i, per això, «s'estan prenent mesures de prevenció per a controlar la propagació de la infecció viral».

Febre i erupcions cutànies: els símptomes de la grip del tomàquet

Encara que els símptomes de la grip del tomàquet es podrien confondre amb el SARS-CoV-2, ja que tots dos virus es presenten amb febre alta, fatiga i dolors corporals, no té cap relació amb la COVID-19. Així i tot, la simptomatologia s'acosta molt més a una altra malaltia: el chikungunya. Un virus que es transmet a les persones a través de la picada d'un mosquit infectat.

En totes dues malalties (també en el coronavirus), els símptomes s'inicien amb febre alta i dolor intens en les articulacions. Però tant en la febre del tomàquet com en el chikungunya, també apareix una erupció cutània amb butllofes vermelles i doloroses. I d'aquí, el seu nom, ja que les lesions cutànies «augmenten gradualment fins a aconseguir la grandària d'un tomàquet».

Com passa en altres infeccions virals, altres símptomes comuns són la fatiga, nàusees, diarrea i deshidratació. Com comparteix símptomes amb altres malalties, s'ha de realitzar proves moleculars i serològiques per a confirmar o descartar el contagi per grip del tomàquet o una altra malaltia.

La grip del tomàquet és molt contagiosa. Per tant, s'han d'aïllar els casos confirmats, així com els sospitosos, de 5 a 7 dies. Cal seguir unes mesures higienicosanitàries molt estrictes i no compartir roba, aliments i joguines amb altres nens no contagiats.

Per què els nens són més vulnerables?

Tal com destaquen els autors en la investigació, els doctors Vivek P Chavda, Kaushika Patel i Vasso Apostolopoulos, «els nens corren un major risc d'exposició a la grip del tomàquet, ja que les infeccions virals són comunes en aquest grup d'edat». Però no és l'única raó per la qual gairebé un centenar de menors s'han contagiat d'aquesta malaltia. L'ús de bolquers, contacte amb superfícies contaminades amb el virus i el contacte pròxim amb infectats, són altres vies que expliquen la propagació de la grip del tomàquet. Així, les autoritats sanitàries adverteixen que si no es controla i prevé, podria propagar-se als adults, la qual cosa suposaria un greu problema de salut pública.

No hi ha vacunes ni medicaments antivirals disponibles per al tractament de la febre del tomàquet. La prevenció és l'únic remei a l'abast dels ciutadans de les zones afectades per aquesta infecció viral que s'ha estès per l'Índia.