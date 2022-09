Cada dia es produeixen un milió d’infeccions de transmissió sexual al món

Cada dia es produeixen un milió de casos d’infecció de transmissió sexual (ITS) a tot el món, especialment de gonorrea, clamídia, sífilis i tricomones, segons va alertar l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A més, l’organisme va avisar que els brots emergents de noves infeccions que es poden adquirir per contacte sexual, com la verola del mico, shigella sonnei, neisseria meningitidis, ebola i zika, així com el ressorgiment d’ITS desateses, com el limfogranuloma veneri, presagien desafiaments cada vegada més grans en la prestació de serveis de prevenció i control d’aquestes infeccions. I és que, quan no es tracten, certes ITS poden provocar seqüeles irreversibles a llarg termini, com ara dolor pèlvic crònic, càncer, infertilitat, embaràs advers i complicacions congènites, algunes de les quals poden ser potencialment mortals.

Per això, la 75a Assemblea Mundial de la Salut del maig del 2022 va acordar la implementació de les noves estratègies mundials per reduir nous casos de sífilis, gonorrea, clamídia i tricomoniasi; disminuir els nous casos de sífilis congènita; augmentar el percentatge de nenes vacunades contra el virus del papil·loma humà als 15 anys; incrementar el percentatge de cribratge de sífilis entre poblacions prioritàries i dones embarassades, així com de gonorrea entre poblacions prioritàries; i augmentar el percentatge de dones que se sotmeten a exàmens de detecció de càncer de coll uterí.