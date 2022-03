Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada del passat dissabte una conductora de 22 anys per triplicar la taxa d'alcoholèmia i fugir de la policia conduint temeràriament amb una roda punxada. Als volts de les 4:20 h, una dotació de trànsit va detectar un vehicle a l'A-2 circulant a baixa velocitat i amb una roda punxada. Quan els agents van donar indicacions a la conductora perquè s'aturés, aquesta les va ignorar i va continuar la marxa accelerant la velocitat. Tot i que dues patrulles més es van sumar a la persecució, la conductora va continuar fugint fent ziga-zagues i fins i tot va fer una videotrucada amb el seu telèfon. Després de 13 quilòmetres i de xocar amb dos vehicles policials, finalment la van aturar a la B-23.

Durant la fugida, el pneumàtic punxat va perdre la banda rodadora i va quedar només amb la llanta. Tot i la perillositat de l'acció, el fet que es produís de matinada va evitar que el vehicle xoqués amb altres usuaris de la via. Un cop aturada, es va sotmetre la conductora a les proves d'alcohol i va donar un resultat de 0,76 mg/l d'aire expirat, el triple de la taxa permesa. Per aquests motius, la van detenir com a presumpta autora dels delictes de conducció temerària, conduir sota els efectes de l'alcohol, resistència i desobediència als agents de l'autoritat i danys a un vehicle policial. L'arrestada va passar a disposició judicial el mateix dia i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.