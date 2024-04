Els pagesos gironins han tornat a protestar contra les empreses de distribució, després que els hagin tornat a rebaixar el preu que paguen per litre de llet. En concret, ha passat de 50 cèntims a 47, una xifra que està "per sota el preu de producció" i que, asseguren, els porta "a la ruïna". La manifestació estava convocada a les onze del matí davant de la Subdelegació del govern espanyol a Girona, però s'ha traslladat inicialment a l'Avinguda Ramon Folch. El motiu ha estat que la Policia Municipal ha interceptat un dels tres remolcs on havien carregat carros de compra del supermercat Mercadona amb els que volien fer la protesta. Després de certa tensió amb els agents i alguna identificació, han acabat la concentració a la Subdelegació.