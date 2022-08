Condemnat a 240 anys el líder de la xarxa espanyola més important de pornografia infantil

Jean Luc Aschbacher i Christian Bernard Georges Arson, els dos ciutadans francesos considerats líders de la xarxa de pornografia infantil més gran desarticulada fins a la data a Espanya, han sigut condemnats per l'Audiència de Tarragona a 240 anys de presó el primer i a 19 anys el segon, segons publica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. La sentència posa fi a un extenuant procés que s'ha allargat més de set anys des que van ser arrestats pels Mossos d'Esquadra el juny del 2015. La resolució judicial confirma que rere l'aparença legal de la productora Productos Aschom S.L. s'amagava una sòrdida factoria que va gravar a Barcelona i Tortosa més d'un milió d'imatges de nens explotats sexualment en més de 300 rodatges. La detenció d'aquests dos pederastes va conduir a una cèl·lula integrada per set explotadors que havien abusat de 103 menors espanyols i marroquins per generar continguts que van comprar 593 homes de 45 països diferents.