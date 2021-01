HBO Max confirma el "revival" de "Sexo en Nueva York"

HBO Max ha confirmat el retorn de Sexo en Nueva York. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis i Cynthia Nixon tornaran a ficar-se a la pell de Carrie Bradshaw, Charlotte York i Miranda Hobbes, tal com ha anunciat la cadena. La protagonista amb qui no comptarà el revival serà Kim Cattrall, en la ficció, Samantha Jones. L'actriu ja va deixar clar fa diversos anys que no li venia de gust tornar a interpretar el seu personatge. Les quatre amigues ara en seran tres, i el que encara no se sap és com els guionistes se les enginyaran per justificar la seva absència.

Aquesta nova temporada portarà per títol And just like that... i tindrà un total de 10 episodis de mitja hora de durada, segons el comunicat d'HBO en un comunicat. La plataforma digital ha detallat que la nova entrega explorarà «la fins i tot encara més complicada realitat de la vida i l'amistat» de Carrie, Miranda i Charlotte, ja totes elles amb més de 50 anys. Així, Sarah Jessica Parker reprendrà el paper de Carrie Bradshaw, que és la narradora de les aventures novaiorqueses del grup de dones. Nixon i Davis seran els seus dos millors amics, respectivament l'advocada Miranda Hobbes i la comercianta d'art Charlotte York. Kim Cattrall, que encarnava el personatge de Samantha Jones, que treballava en publicitat, ni tan sols és esmentada en el comunicat d'HBO.

Per ara no s'ha posat data a l'estrena d'aquest revival, tenint en compte que el seu rodatge haurà de fer front a les restriccions vigents per frenar els contagis de la Covid-19 als Estats Units, i que ja han posposat diversos títols. No obstant això, alguns rumors situen l'esperat retorn entre finals de 2021 i principis de 2022.