La llar és l’espai més personal de qualsevol família i, pot ser, el que més la defineix. Tot i això, moltes vegades per falta de temps, deixem que amb el pas dels anys vagi envellint i perdent el confort que oferia a l’inici. Moltes vegades no cal embarrar-se en una reforma integral de casa, sinó que amb alguns canvis és possible donar-li una segona vida per gaudir-la més.

Després de la pandèmia i, sobretot, del confinament, la calidesa dels espais i la comoditat s'han convertit en aspectes fonamentals. També han guanyat pes els espais exteriors de la llar, que van esdevenir un dels punts més importants de la casa durant aquella època. Textures naturals com la pedra i la fusta, il·luminació més natural o els banys de tipus spa han guanyat més espai. Si estàs pensant a fer canvis a casa, a Figueres i l'Escala hi ha un espai amb més de 15 anys d'experiència oferint els millors materials de construcció al públic en general i als professionals del sector: Impex Subministres S.L. Ara, l'empresa que és un referent nacional i internacional, ha inaugurat una nova seu a Figueres amb més de 4.500 m². Vols conèixer 4 canvis que li donaran una segona vida a la teva llar? Segueix llegint! Terra de pedra natural Com comentàvem abans, els terres amb acabats de pedra natural són tendència, tot i que mai han passat de moda. Aporta calidesa a la llar, també és més ecològica, té més durabilitat i s'adapta a la perfecció a qualsevol espai interior i exterior. Si es combina, per exemple, una rajola atemporal amb estil Sant Vicens amb un moble d'estil raten, la fusió dona un toc de naturalitat molt important a la llar. Una segona vida pel lavabo El lavabo ja no és només un espai dedicat a la higiene personal. També s'està convertint en un racó de la llar dedicat al relaxament i al benestar. Cada cop més, les tendències porten cap a banys d'estil spa. Espais càlids on passar una estona en calma i desconnectant de la rutina diària. En aquest sentit, alguns canvis poden millorar l'experiència. Una il·luminació ambiental amb leds situats en racons concrets com les parets poden aportar tranquil·litat mentre es gaudeix d'un bon bany amb escuma. Es pot jugar amb aixetes de color daurat, pels més atrevits, que combinen a la perfecció amb un terra d'acabat de fusta i amb mobles amb tons foscos o clars. La fusta dona molt joc L'estil nòrdic, molt més minimalista i pensat en el màxim confort de la llar, està guanyant molt pes en l'àmbit de la decoració. I la fusta n'és l'element central d'aquest estil, ja que aporta una calidesa única als espais. Sigui en mobles o en terres, es tracta d'un element fàcil de combinar i que dona una segona vida a qualsevol racó de la casa. Suma't a les plaques d'inducció invisibles Les plaques d'inducció també han anat guanyant terreny en els últims anys. Són molts els avantatges que les converteixen en una bona opció per fer un canvi a la cuina. Consumeixen menys energia, són més segures (escalfa el recipient, però no el vidre), són més fàcils de netejar i s'escalfen molt més ràpid. L'última tendència en plaques d'inducció són les invisibles, aquelles que s'integren amb el taulell de la cuina. Un model que és molt més estètic i que s'integra millor amb l'estil decoratiu que s'esculli per la cuina.

