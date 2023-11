La plataforma ecologista Salvem la Platja de Pals (Baix Empordà) s'oposa al projecte de construcció d'una central fotovoltaica, que una empresa té previst aixecar en un camp agrícola del municipi. En concret, es preveu instal·lar 6.800 panells solars en un terreny proper al nucli històric i de gairebé cinc hectàrees de superfície. El portaveu de la plataforma, Pau Bosch, critica que es vulgui construir "en sòl no urbanitzable i d'especial protecció agrícola" i que "es posés en exposició pública quinze dies a l'agost, quan tothom fa vacances". A més, lamenten que "l'empresa s'aprofiti de la falta de regulació per la instal·lació d'energies renovables" i que l'Ajuntament no hagi fet cap pas per fer una cooperativa energètica.