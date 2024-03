Diversos mapes de la serralada dels Andes que apareixen en algunes escenes de 'La societat de la neu' de J.A. Bayona han sortit de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. La productora del film es va interessar per una desena de documents que van trobar al web de l'equipament i van dirigir-se a la institució per poder-ne fer ús, malgrat que només tres o quatre han acabat apareixent a la pantalla. Els plànols d'alta resolució mostren l'orografia de zones dels Andes de Xile, l'Argentina i el Perú entre els anys 30 i els 50, malgrat que no reprodueixen exactament la zona on es va produir l'accident aeri de 1972. En concret, es poden veure en diversos fotogrames del rescat dels protagonistes del film.