El Consorci de Transport Sanitari de Catalunya canvia de mans

L’acord contempla la cessió d’una ambulància per a realitzar pràctiques amb simulació real

El Consorci de Transport Sanitari de Catalunya (CTSC) Girona ha tancat un conveni de col·laboració amb l’Institut Narcís Xifra han signat un conveni de col·laboració que «marca un pla de formació pràctica per a les noves generacions de Tècnics en Emergències Sanitàries (TES)». Segons explica l’empresa, el conveni inclou la cessió d’una ambulància per part del CTSC Girona, que s’utilitzarà per realitzar pràctiques amb simulació real, permetent als estudiants enfrontar-se a situacions properes a les que trobaran en el seu entorn laboral futur. «Aquest enfocament pràctic no només enriqueix la formació teòrica rebuda a les aules, sinó que també afiança les habilitats crítiques necessàries per al ràpid i efectiu maneig d’emergències mèdiques. Igualment, dins d’aquest acord es marca l’evolució en programes formatius enfocats als professionals de CTSC en formació en escenaris pràctics, compaginats amb sessions teòriques», diu l’empresa en un comunicat.

«Estem compromesos amb la formació de talent local que pugui respondre amb eficàcia a les necessitats de la nostra comunitat. Aquesta col·laboració amb l’Institut Narcís Xifré és un clar exemple del nostre compromís amb l’educació i la formació de qualitat», diu el CEO del CTSC Girona, Edgar Nolla.