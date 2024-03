El director de 'Robot dreams', Pablo Berger, ha celebrat que la nominació obri la pel·lícula a "molt més públic" i augura una "gran estrena" a finals de maig als cinemes dels Estats Units. La productora de la pel·lícula, Sandra Tàpia, ha descartat parlar de "derrota" i celebra que finalment l'Acadèmia no hagi escollit 'Spider-man: creuant el multivers' i s'hagi decantat per un film de tall més clàssic com 'El nen i la garsa', de Hayao Miyazaki, que ha qualificat "de mestre". En declaracions als mitjans des del Telefèric Barcelona de Los Angeles, tots dos han recordat que el recorregut del film va començar a maig a Canes i ha acabat als Oscars: "ha estat un viatge impressionant".