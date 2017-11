Detingut a Barcelona per mofar-se de la mort de Maza i amenaçar Millo

La Policia Nacional va detenir a Barcelona un home acusat de mofar-se de la mort del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, i amenaçar el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, a través de les xarxes socials.

Segons van informar fonts policials, l'internauta, que va celebrar per internet la mort de Maza, va ser detingut com a presumpte autor dels delictes d'incitació a l'odi, injúries i amenaces greus.

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va informar ahirde la detenció en un missatge a través de Twitter. El jove va ser arrestat dimarts passat i, després de ser interrogat en seu policial, va quedar en llibertat, en espera de ser citat pel jutge, segons les fonts. El detingut controlava diversos perfils a les xarxes socials, com Instagram i Twitter, on publicava els missatges ofensius utilitzant noms falsos i posteriorment tancava els comptes per no deixar rastre de la seva activitat.

En diversos d'aquests missatges, el detingut proferia amenaces contra el delegat del Govern i també contra els membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat desplegats a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre.

La Policia Nacional va iniciar la investigació que va conduïr a la detenció de l'internauta després de ser advertida del contingut dels missatges que publicava per les xarxes socials gràcies a la col·laboració ciutadana. Els ciutadans van aportar captures de pantalla i enllaços dels missatges que havia divulgat aquest internauta, que va ser identificat després de les indagacions portades a terme per la Unitat d'Investigació Tecnològica de la Direcció Superior de la Policia Nacional a Catalunya.