Míchel: «Superar-ho? El següent pas és guanyar un títol»

El Girona de Míchel serà recordat per sempre més com el millor Girona de la història. La pròxima temporada jugarà a la Champions i ho farà després de confirmar la seva participació a la màxima competició europea amb una remuntada de somni al Barça per recalcar a Montilivi el mateix resultat que en l’anada a Montjuïc (4-2). Impressionant. «La temporada és històrica», ha sentenciat l’entrenador.

«És un projecte meravellós. En el dia a dia es treballa increïble amb tranquil·litat i exigència. Portem tres anys així. En tres anys hem passat de Segona a la Champions i de manera merescuda. És una puntuació brutal. Els jugadors tenen compromís», ha dit.

«El partit fins al 2-2 ha estat del Barça, que ha estat molt superior. No hem sigut agressius, potser perquè ells tenien la possessió. A partir del gol de Portu han estat uns 20 minuts increïbles. El seu gol és el guió d’una pel·lícula per entrar a la Champions. Reflexa el que volem demostrar com a club. Ell sol se l’ha imaginat», ha afegit. El títol de la pel·lícula seria «Fes història». El secret per rodar-la és «viure».

Míchel ha reconegut que «el que hem fet aquest any és increïble»: «Superar-ho? Tenim quatre jornades per continuar fent coses. Estem a un gol de ser els màxims golejadors, Dovbyk és pitxitxi amb 20 gols i volem que se l’emporti., també anem segons i intentarem defensar la posició... El següent pas és guanyar un títol amb el Girona, és un repte molt complicat. Si quedem segons, estarem més a prop d’un títol. Continuarà sent un somni, però a vegades els somnis es compleixen».

«Soc molt feliç. He viscut molts grans moments en aquests tres anys. Totes les àrees són d’un nivell top, a nivell professional i personal. Hem de seguir creixent per portar el Girona molt amunt», ha insistit.

Sobre el jugador del partit, ha explicat que «amb Portu hem estat de broma perquè Yan Couto al matí s’ha sentit malament quan ha vist que no era titular i li he dit ‘mira Portu -que era al costat-, marca i mai és titular’»: «Ell ha dit que l’enfonsava, però marcaria igualment. Portu és un jugador que tot entrenador pot disfrutar perquè no es deixa res entrenant ni jugant. És un gran company, un crack».

Ha revelat més anècdotes: «L’abraçada amb Quique ha estat d’un entrenador que li deu molt a un director esportiu. Sento gratitud per tot el que m’ha donat en aquests tres anys». «A principi de temporada, quan vaig veure Savinho entrenant, li vaig dir que quedaríem entre els vuit primers i la seva resposta va ser: ‘estàs boig’».

«Hem estat molt incòmodes fins al minut 60. Hem tingut la capacitat d’equip gran per donar-li la volta al marcador. Hem connectat amb la grada, el joc i entre els jugadors amb energia i futbol. Hem mirat endavant, que sempre els ho demano. Els últims 20 minuts han estat brutals. Hem de respectar tots els rivals, però no els hem de témer. Per això, portem 73 gols. L’equip vol anar endavant».

«Quan l’himne soni de veritat a Montilivi, sí que serà un moment històric. Se’ns posaran els pèls de punta», ha conclòs.