PDeCAT, ERC, CUP i els comuns reuneixen els seus òrgans demà

El PDeCAT, ERC, la CUP i els comuns reuniran aquest dissabte als seus principals òrgans interns del partit per abordar la primera setmana clau de la legislatura a Catalunya: la constitució del Parlament fixada per al dimecres 17 de gener.

El PDeCAT ha convocat el seu Consell Nacional a les 10.00 hores a l'Auditori Axa de Barcelona, una reunió en la qual intervindrà per última vegada Artur Mas com a president de la formació independentista després d'haver anunciat la seva renúncia aquesta setmana.

Des de Bèlgica també intervindrà el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, en plena polèmica per la seva intenció de ser investit de nou en el càrrec sense acudir presencialement al Parlament, cosa que no accepten la majoria de grups de la Cambra.

Puigdemont ha arribat a un acord amb ERC per unir els seus vots i constituir una Mesa amb majoria independentista, però els republicans recelen que pugui ser investit a distància i han demanat més temps i consultar amb els seus serveis jurídics.

Per la seva banda, ERC celebrarà a partir de les 11 hores un Consell Nacional en el qual intervindrà la seva secretària general, Marta Rovira, i en què debatrà internament l'estratègia a seguir en les properes setmanes.

Mentre reflexionen sobre si investeixen Puigdemont a distància, la decisió més imminent que han de prendre és a qui proposen per presidir el Parlament, i un dels noms que es barregen és el de l'exconseller Ernest Maragall.

JuntsxCat i ERC tenen el mateix problema i és que, per assegurar-se que hi haurà una majoria independentista a la Mesa, haurien de convèncer els quatre consellers que estan cessats i viuen a Brussel·les --dos d'ERC i dos del JuntsxCat-- que renunciïn a l'acta de diputat.

Partint de la base que Puigdemont i els quatre consellers no seran al ple del dia 17, la majoria independentista de la Cambra passa dels 70 als 65 diputats i empata amb els 65 diputats que tenen els partits no independentistes.



Consell Polític de la CUP

La CUP celebra el seu Consell Polític a Malgrat de Mar (Barcelona) i l'ordre del dia de la reunió inclou la decisió de si volen o no entrar a la Mesa del Parlament i si cercaran tenir un grup propi en la Cambra --tenen quatre diputats i necessitarien que un grup els en cedís un, cosa que ja els han ofert JuntsxCat i ERC--.

L'òrgan de direcció de la CUP adequarà als resultats obtinguts a les eleccions el document sorgit de la seva última Assemblea Nacional que defineix l'estratègia per a la legislatura; uns resultats que valoraran, així com la situació i el context polític actual.

Fonts de la CUP consultades per Europa Press han explicat que abordaran les negociacions entre JuntsxCAT i ERC, sobre el qual es mostren preocupats perquè no aclareixen el projecte polític que pretenen desenvolupar i han aclarit que no està sobre la taula d'aquest Consell Polític discutir la possibilitat d'entrar al Govern.

Els comuns celebren la seva primera Coordinadora Nacional després dels comicis del 21 de desembre en les quals van obtenir vuit diputats per valorar els resultats i analitzar la situació política que deixen les eleccions.

Els integrants de la coordinadora de CatComú --es reuneix el partit i no la coalició electoral CatECP que van formar amb Podem-- també abordaran com encaren la legislatura i l'organització i el funcionament del grup parlamentari.

En aquest cas, l'òrgan de direcció dels comuns no realitzarà cap votació ja que, segons han explicat fonts de la formació a Europa Press, es tracta de la primera reunió "d'anàlisi i preparació dels propers mesos".