les criptomonedes han vingut per quedar-se

Altcoin (moneda digital): La paraula altcoin és un acrònim que ve de les paraules «alternativa» i «coin». Aquest terme s'utilitza per referir-se a les monedes digitals alternatives a Bitcoin. El desenvolupament d'aquestes monedes alternatives s'ha vist propiciat per l'èxit de Bitcoin i la seva arquitectura de codi obert. Aquestes es construeixen a partir de ramificacions o «forks» del codi font d'aquest.

Cada altcoin s'implementa a partir de la seva pròpia cadena de blocs i la seva pròpia xarxa P2P. A més, algunes altcoins utilitzen un algoritme propi de mineria. Els més populars són Prof of Work i Prof to Stake. Per tant, qualsevol persona que tingui un equip amb el qual pugui minar (produir) un altcoin, seria capaç produir la seva pròpia moneda digital.

Aquestes monedes cotitzen a mercats financers i el seu valor depèn de l'oferta i la demanda. Les altcoins a dia d'avui no poden utilitzar-se per realitzar transaccions ni per adquirir béns i/o serveis. Si es vol fer una transacció o adquirir algun bé o servei, s'han de convertir a Bitcoin (aquest sí és acceptat en algunes ocasions per fer pagaments). En el cas que en alguna transacció no s'acceptin bitcoins com a mitjà de pagament, es poden canviar a moneda convencional.



Avantatges de les altcoins:

Descentralització: Aquestes monedes no depenen de cap autoritat monetària que controli la seva emissió i o circulació.

Utilitat: Cada altcoin està concebuda per a un propòsit o una temàtica diferent, pretenent d'aquesta manera aportar valor.

Innovació: Cada nova altcoin pretén incloure o aportar detalls tècnics que Bitcoin no incorporava al principi. Per tant, intenten millorar les funcionalitats d'aquest.



Desavantatges de les altcoins:

Liquiditat: La liquiditat de la majoria d'altcoins de moment és ínfima en comparació a Bitcoin.

Fracàs de molts projectes: Els projectes que financien les altcoins no sempre tenen èxit.