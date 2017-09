L'Olot busca la sort de quedar exempt

No està aconseguint l'Olot en aquest inici de Segona Divisió B els resultats més positius, però ha trobat en la Copa del Rei una via d'escapament per agafar moral per la competició domèstica i, al mateix temps, somiar amb una eliminatòria que podria ser recordada al llarg de la història del club. La victòria contra l'Alcoià el passat dimecres (1-0) permet a l'equip de Martín Posse estar a la última ronda abans que li pugui tocar el premi gros: doble partit contra un equip de Primera Divisió que aquesta temporada jugui competicions europees.

Que no es llencin coloms al vol perquè aquest supòsit encara no és un fet i, per aconseguir aquesta fita, l'Olot encara ha de jugar un altre partit contra un rival exigent de Segona Divisió B o bé el Calahorra, l'únic supervivent que enguany juga a Tercera Divisió. De la resta de conjunts en destaquen històrics i poderosos com la Ponferradina, el Fuenlabrada o el Real Múrcia i també altres equips els quals els de Martín Posse també es trobaran a la lliga, com el Lleida Esportiu, l'Elx o l'Hèrcules. El sorteig d'aquest migdia (13 h) també assignarà a quin camp es jugarà el partit decisiu per estar als setzens de final.

Ara bé, el més ideal per als olotins seria quedar exempt de jugar la tercera eliminatòria. Això els donaria directament accés als setzens de final de la competició i jugar contra un gegant del futbol espanyol: Madrid, Barça, Atlètic, Sevilla, Athletic, Reial Societat o Vila-real. Però d'això, si toca, ja se'n parlarà. L'entrenador dels garrotxins es va mostrar satisfet per arribar a la tercera ronda i va assegurar que també suposava «un cop de moral» per uns jugadors que diumenge, contra el Deportivo Aragón, tenen un partit crucial de lliga al Municipal.

L'Olot ha sumat només un punt de nou possibles en aquest inici de Segona Divisió B i no es pot adormir davant el filial del Saragossa, que està cridat a ser un dels equips que es mourà per la mateixa zona de la classificació que els olotins.



El Girona s'ha d'esperar

Aquest migdia només se sortejaran les eliminatòries entre els equips de Segona Divisió B i el supervivent de Tercera, així com també els duels que es jugaran entre els equips de Segona Divisió. El Girona, com a equip de Primera, entrarà a la Copa del Rei directament als setzens de final i, a doble partit, s'enfrontarà a un equip de Segona o un de Primera que no jugui a Europa.

De la categoria de plata no hi haurà cap representació catalana després que Nàstic de Tarragona i Reus quedéssin eliminats a les primeres de canvi per Lugo i Sporting de Gijón, respectivament. El sorteig, que es realitzarà a la una del migdia a la seu de la Federació Espanyola de Futbol a las Rozas, Madrid, determinarà rival per un Olot que, centrat en la lliga, estarà molt pendent del seu futur a la Copa del Rei i del partit que es disputarà el 20 de setembre.