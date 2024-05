Íñiguez: “Hem d’estar preparats per qualsevol cosa que puguin fer”

L’Spar Girona està molt a prop d’obtenir el bitllet per a la final de la lliga. Després d’una temporada marcada per la falta de regularitat en els partits, del joc poc fluid, del canvi d’entrenador, les arribades i sortides de jugadores i, sobretot, les lesions, al final tot aquest calvari pot haver valgut la pena si demà (18:0h / Teledeporte) es classifiquen per a la final de la Lliga Endesa.

“Els Play-offs tracten de fer les coses que fas bé cada dia i fer-les una miqueta millor i, reaccionar a les estratègies dels rivals, però, sobretot, reaccionar en els entrenaments i no en el mateix partit”, Roberto Íñiguez té molt clar com han arribat fins aquí i quin és el camí a seguir per continuar amb aquesta bona dinàmica.

El tècnic durant la temporada s’ha queixat de la falta de jugadores per entrenar i millorar i sembla que tenia raó, perquè en les primeres setmanes en el qual ha tingut a disposició la plantilla al complet o pràcticament al complet, l’equip ha fet un salt de rendiment vertiginós.

El duel de demà és la final prèvia a la final, Roberto Íñiguez ha explicat com ha vist al seu equip just abans de viatjar cap a Salamanca, “Veig a les jugadores molt bé, amb un punt de cansament, com és lògic”.

“La tasca que hem de dur a terme és fer la feina que hem de fer. Col·locar bé el punt de mira i ser valentes. Si fem una passa enrere en el Würzburg no hi ha marxa enrere, mantenir la nostra identitat i per últim, jugar amb flow. Jugar amb flow és viure el partit, no pensa en res del passat ni en el futur. Estar enfocades en el que estem fent i gaudir-ho”, aquesta sensació de viure i gaudir del partit és la que es va viure a Fontajau la tarda del dijous. Les jugadores han arribat a un punt de connexió entre elles vital per combatre aquests finals tan ajustats i competits. La química que tant es buscava ha arribat tard, però ha arribat.

El tècnic basc, exigent com sempre ho ha sigut, creu que sempre hi ha assignatures pendents després de la gran segona part que va oferir el seu equip. “Sí, sempre hi ha coses a millorar, sempre hi ha alguna cosa que pots fer millor”, afirmava el tècnic. El Perfumerías Avenida va anotar 13 punts en vint minuts, una estadística que parla de manera excel·lent del treball defensiu de les gironines.

L’any de l’Uni Girona ha sigut molt complicat. Kelsey Mithcell no va congeniar i va marxar, la lesió de Rebekah Gardner, les lesions de Marianna Tolo, Marta Canella, Irati Etxarri i Giedre Labuckiené, l’adeu de Laura Peña fa unes poques setmanes i, al final, treballant i sent constant, tenen l’oportunitat pel qual han estat treballant durant tot l’any. Quaranta minuts els separant d’arribar a la final dels Play-offs, optar a un títol de lliga i, obtenir plaça per l’Eurolliga de la temporada vinent.