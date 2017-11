Els viatges de la lluna de mel

Tot casament finalitza amb el viatge de la lluna de mel, un moment de celebració íntim per als noucasats. A l'agència olotina Indrets Viatges la destinació més demandada és Sri Lanka amb Maldives, una combinació de paisatges, platges i patrimoni cultural. També destaquen llocs d'Àsia com Tailàndia, Japó o Vietnam i d'Amèrica com Nova York combinat amb Riviera Maya i la Costa Oest dels Estats Units amb Riviera Maya o amb Polinèsia.



Sri Lanka i Maldives - La perla d'Orient i el paradís de les aigües cristal·lines

Pocs llocs en el món poden oferir al viatger una combinació de paisatges, platges, patrimoni cultural i experiències amb la seva amable gent com Sri Lanka. En aquest viatge, la parella pot fer el triangle cultural que consisteix a anar a Danbulla, pujar a la Roca del Lleó de Sigiriya, visitar Polonnaruwa (antiga capital de Sri Lanka durant els s. XI i XII), anar a Kandy, on es conserva una dent de Buda en un dels seus temples com a relíquia, visitar les zones de plantacions de te a Nuwara Eliya i veure la fauna del país en un parc natural com pot ser el P.N. de Yala. El viatge s'acaba amb la visita a la capital, Colombo, abans d'agafar el vol a Maldives. Les seves barreres de corall i l'abundant fauna marina, juntament amb la seva hoteleria de luxe i l'ambient exclusiu, fan de les Maldives un indret de somni.



Vietnam - Una meravella paisatgística

La majoria dels viatgers o nuvis que visiten Vietnam queden meravellats per la natura del país. La proposta des d'Indrets Viatges és començar per Hanoi, ciutat amb encant colonial, i continuar cap al nord per poder visitar alguna de les tribus de muntanya que encara viuen a la zona de Sapa. Com a assessors de viatges, l'agència olotina no concep un viatge a Vietnam sense Sapa.

El viatge continua passant per Lao Cai, es visita la badia de Halong, es gaudeix d'una passejada en bicicleta per un poble petitó amb cases tradicionals a Hue i es visita Hoi An (ciutat plena d'encant i declarada patrimoni de la Humanitat per la Unesco). El viatge acaba a Ho Chi Minh on es pot visitar el Delta del Mekong i també els famosos túnels de Cu Chi. Tot això i la seva encantadora gent, fan de Vietnam un viatge difícil d'oblidar.



Oest americà i Polinesia - Ciutat i natura, en un viatge

La costa oest dels Estats Units és un dels destins somiats per tothom, paisatges de gran bellesa i ciutats mítiques per descobrir. De Las Vegas, ciutat dels casinos, fins el Gran Canyó, un dels parcs més antics i visitats de Nord-amèrica. Seguint la ruta es troben parcs espectaculars com l'inquietant Antelope Canyon, on el sol del migdia fa que s'apreciï una llum especial.

Tot seguint la ruta va fins a Death Valley, l'indret més càlid i sec dels EUA. El majestuós Parc Nacional de Yosemite deixarà els noucasats fascinats pels seus frondosos boscos de sequoies, els llacs, salts d'aigua i les parets de granit. Travessant el parc s'arriba fins a San Francisco, ciutat famosa pels empinats carrers, el Golden Gate i Alcatraz. En l'última part d'aquesta ruta, els viatgers se sentiran com una estrella a Los Angeles, amb visites obligades a Hollywood Boulevard, Rodeo Drive i Beverly Hills. El viatge no pot acabar de millor manera que submergint-se en el paradís, la Polinèsia Francesa. Una combinació d'un fascinant fons marí amb una bellesa casi irreal de les seves illes.