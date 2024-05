El CSIF i l'Ajuntament de Palamós fan una valoració positiva de la sentència sobre l'agent expedientat

El sindicat CSIF i l'Ajuntament de Palamós han fet una valoració positiva de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona sobre la sanció imposada pel consistori a un agent per unes declaracions crítiques sobre l'afer de la multa. La sentència redueix al mínim la sanció imposada inicialment de sis mesos i la limita al mínim, 16 dies de suspensió de sou i feina. Segons la valoració que n'ha fet l'alcalde Lluís Puig, aquesta resolució "reafirma que l'agent sancionat era culpable".

En una entrevista ahir a Ràdio Palamós el batlle va fer una lectura positiva de la resolució judicial, concloent que s'ha demostrat que "l'Ajuntament en tot moment va fer el que havia de fer", al·legant que el que ha fet el jutge és "matisar el grau de la sanció, que va imposar un instructor extern".

Pel que fa al sindicat CSIF, del qual l'agent sancionat és delegat, ha fet un comunicat assegurant que la Justícia ha donat la raó al delegat, perquè a la sentència "queda clara la veracitat de tot el que va declarar a la ràdio el nostre delegat", subratlla. "La sanció no és per mentir, sinó pel rigorós codi disciplinari", indica el sindicat, ja que la resolució admet que els fets denunciats per l'agent eren verídics, i que per això corresponia reduir al mínim la sanció imposada per danyar la imatge del cos i els principis de neutralitat i jerarquia. El policia va ser expedientat per dir que el consistori no havia fet el possible per esbrinar qui hi havia darrere la multa imposada per Trànsit el setembre de 2021.

Sobre les declaracions fetes per Puig, el sindicat li demana que "deixi de fer el ridícul i que no tregui conclusions més enllà del que diu la sentència".

Encara hi ha un procediment penal obert per aquest cas i que investiga el jutjat d'Instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols per una demanda interposada pel CSIF. S'investiga Puig, juntament amb l'exregidor Alfons Bartolomé i l'inspector en cap de la Policia Local per presumptes delictes contra l'administració pública, falsedat documental i prevaricació.