Stuani passa la nit a l'hospital en observació

El principal contratemps del partit va ser la lesió de Cristhian Stuani. El davanter, fruit d'un cop rebut al primer temps en una acció de possible penal, va haver de ser substituït al descans per Olunga, que després es convertiria en l'heroi. Stuani va acabar la tarda a l'hospital per fer-se més proves i ell mateix va assegurar per les xarxes socials que tot va quedar en un ensurt i que les proves van sortir bé. No obstant, ha passat la nit en observació.





Gracias a todos por los mensajes !!!

Por suerte fue solo un susto , estoy bien. Las pruebas han salido bien.

A tope para lo que viene !!! pic.twitter.com/O9LuQPnYeC — Cristhian Stuani (@CristhianStuani) 13 de gener de 2018