Milers de persones desborden el centre de Girona el matí de l'aturada general del 3-O

Milers de persones, 30.000 segons la Policia Municipal, han desbordat aquest matí el centre de Girona per concentrar-se davant la seu de la Generalitat a Girona i mostrar així el seu rebuig a les càrregues de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant l'1-O. Arreu de les comarques gironines s'han viscut concentracions, manifestacions, i s'han tallat carreteres en una jornada en què el país s'ha paralitzat. A Barcelona, centenars de persones s'han aplegat davant de les comissaries de la policia espanyola de Via Laietana i de la Verneda. També s'ha vist una gran mobilització de persones al passeig Sant Joan, en direcció al centre. A plaça Universitat també hi milers de persones.