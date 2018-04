Diverses organitzacions d´Església, com Càritas, Conferència Espanyola de Religiosos, Església per un treball decent, Germandat Obrera d´Acció Catòlica, Justícia i Pau, Joventut Estudiant Catòlica i Joventut Obrera Cristiana, han donat a conèixer un manifest amb motiu de l´1 de maig, on reivindiquen el dret a un treball decent per a tothom.

El text d´aquestes organitzacions eclesials comença afirmant que uneixen les seves veus i les seves forces «en aquest 1 de maig, per celebrar el sentit creador del treball, clau per al desenvolupament humà integral i solidari». El manifest denuncia «la falta de treball decent en la nostra societat» i com a Església que vol ser bona notícia, aquest text es posiciona «en contra d´aquelles situacions que atempten contra la dignitat de les persones».

El manifest d´aquestes entitats d´Església reconeix que «el sistema configura una societat on el treball no és un bé per a la vida, sinó un instrument al servei del capital, per damunt de la persona». Per això aquestes organitzacions denuncien «la deshumanització del treball», que deixa «la persona en una perillosa situació de vulnerabilitat i exclusió social». I és que, com diu aquesta plataforma, el «sistema econòmic es recolza en un mercat laboral caracteritzat per elevats índexs d´atur (més de 3,7 milions de persones, segons l´última EPA) i de temporalitat, pobresa de molts treballadors, precarietat laboral en les xarxes de protecció social, salaris baixos i increment de la inseguretat laboral». Com diu aquest manifest, «darrere aquest injust marc laboral i social, s´amaguen històries dramàtiques de frustracions, inseguretat i explotació».

Davant la realitat de desigualtat que afecta milions de treballadors, aquestes entitats d´Església recorden que «la política econòmica ha d´estar al servei del treball digne» i per això fan una crida als empresaris, als sindicats i als polítics «per generar ocupació digna i estable» i d´aquesta manera «contribuir al desenvolupament de les persones i de la societat». El manifest recorda les paraules dels bisbes espa­nyols quan afirmaven que «la política més eficaç per aconseguir la integració i la cohesió social és la creació d´ocupació».

Davant l´1 de maig, aquestes organitzacions d´Església defensen i reivindiquen «situar la persona al centre de la vida política, de les relacions laborals i del treball». A més, demanen «protegir el dret al treball decent, aconseguir la igualtat d´oportunitats i tracte per a homes i dones i reconèixer socialment i jurídicament el treball reproductiu». El manifest demana també «seguretat i salut en l´àmbit del treball, amb unes condicions laborals que no atemptin contra la integritat física i psíquica de la persona», així com el «dret a organitzar-se col·lectivament per participar de les deliberacions que afectin» els treballadors. Igualment el manifest demana «promoure la conciliació real laboral i familiar» i que «l´accés als drets per una vida digna, com sanitat, habitatge o educació, no estiguin condicionats a tenir o no un treball».

Aquest manifest vol ser «denúncia profètica i alternativa», per tal que fidels a l´Evangeli esdevenir «testimonis d´allò que reivindiquem». Per això, conscients que com a Església poden aportar una paraula, aquestes organitzacions aposten per «crear nous mecanismes i relacions humanes que possibilitin una vida i un treball digne per a tothom».