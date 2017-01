Una sèrie amb Nicole Kidman i el nou títol del creador de «The Wire» per al nou any

n A més d'esperats retorns com Juego de tronos, Orange is the new black o House of Cards, el 2017 portarà noves sèries a les principals plataformes digitals de televisió, des d'una comèdia dramàtica amb Nicole Kidman i Reese Witherspoon a la nova producció de David Simon, The Deuce. El creador de The Wire ha aixecat molta expectació amb aquesta ficció sobre la indústria del porno i la prostitució en la dècada dels 70, que comptarà amb James Franco i Maggie Gyllenhaal i per a la qual encara no hi ha data d'estrena concreta.

La que sí que té data és Big Little Lies (20 de febrer), una sèrie de set episodis sobre la vida d'un grup de mares basada en la novel·la homònima de Liane Moriarty i amb un repartiment estel·lar. A més de Kidman i Witherspoon, compta amb la presència de Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern i Alexander Skarsgard.

Recentment aterrada a Espanya, HBO llançarà abans, al gener, Taboo, la minisèrie britànica amb Tom Hardy i Oona Chaplin, produïda per Ridley Scott, i Six, inspirada en fets reals, sobre un grup de marines embarcats en la missió d'eliminar un líder talibà. Al febrer, a més de l'última temporada de Girls, el seu productor, Judd Apatow, estrenarà una altra comèdia, Crashing, sobre un còmic que intenta començar de nou després de descobrir que la seva dona l'enganya. Entre les novetats sense data d'estrena HBO té també Room 104, una comèdia d'històries creuades dels germans Jay i Mark Duplass, creadors de Togetherness; i les noves temporades de Juego de tronos, The Leftovers, Silicon Valley i Veep, entre altres.

Netflix obrirà l'any amb les estrenes de One day at a time, actualització de la sitcom del mateix nom de 1975 sobre una família cubano-americana que comptarà amb Rita Moreno. També al gener llançarà Una serie de catastróficas desdichas, basada en la col·lecció de best-sellers de Lemony Snicket i protagonitzada per Neil Patrick Harris; i Frontier, un western ambientat a l'Amèrica del Nord al segle XVIII.

Al febrer desembarca Drew Barrymore amb Santa Clarita Diet, sobre un matrimoni d'agents immobiliaris de vida insatisfeta. I al març, una nova sèrie de Marvel, Iron Fist amb Finn Jones (Loras Tyrell de Juego de tronos) com el multimilionari Danny Rand, que combat el crim a força de kung-fu i el seu «puny de ferro» .

Sense data d'estrena, la plataforma de Reed Hastings preveu el debut de Gipsy, un thriller psicològic amb Naomi Watts com a protagonista, sobre una terapeuta que estableix perilloses relacions amb persones relacionades amb els seus pacients.

Al llarg de l'any arribarà també la primera sèrie produïda per Netflix a Espanya, La chicas del cable. I en el capítol de retorns, Netflix oferirà les noves temporades de Orange is the new black, House of Cards, Sense 8, Stranger Things, Narcos, Lady Dinamite i Master of None.

Movistar +, per la seva banda, seguirà emetent les noves temporades de les sèries d'HBO: Juego de tronos, Girls, Silicon Valley, The Leftovers o Fargo, que tenia signades abans del desembarcament de la nova plataforma a Espanya.