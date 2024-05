Les renúncies augmenten les places MIR sense cobrir a Girona

Una nova promoció de residents arriba aquesta setmana als hospitals i centres d’atenció primària de les comarques gironines, on es formaran en els propers anys. S’incorporen després d’un procés d’adjudicació que ha deixat catorze places desertes d’un total de 140 llocs ofertats.

Tal com ha passat a la resta d’Espanya, la majoria de vacants corresponen a places d’atenció primària. En el cas de la Regió Sanitària de Girona, d’aquestes catorze, vuit són d’aquesta especialitat, concretament set de medicina i una d’infermeria. Les sis restants són de l’especialitat de medicina laboral, medicina interna, medicina geriàtrica, infermeria geriàtrica (2) i infermeria de salut mental.

El procés ordinari es va tancar amb vuit vacants a Girona, totes de Medicina de Família. El Ministeri de Sanitat va convocar una segona volta però, tot i així, la «repesca» va acabar amb dues places sense cobrir, corresponents als Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Malgrat tot, a aquestes vacants se sumen ara les renúncies sobre les places adjudicades. Segons les dades definitives, s’han produït sis renúncies a l’atenció primària, tant en centres de l’Institut Català de la Salut (ICS), com el SSIBE. També hi ha hagut les baixes ja esmentades en especialitats d’hospitals.

Són places que es perden perquè no es poden tornar a oferir. A més, amb la normativa actual els aspirants poden renunciar a la residència les vegades que vulguin sense cap penalització, ja que es poden tornar a presentar a l’examen de sanitaris residents l’any següent.

Els hospitals i centres sanitaris i sociosanitaris afectats són el Trueta, la Fundació Salut Empordà, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i la Xarxa de Salut Mental de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS).

«Hem cobert el 90% de places»

El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, lamenta a aquest diari que no s’hagin pogut cobrir totes les places però destaca que s’ha pogut ocupar el 90%. «Tenim 126 persones que es començaran a formar a Girona i es tracta d’una molt bona notícia perquè som una zona prou atractiva per atraure el talent».

Heredia posa d’exemple altres zones d’Espanya on no s’ha pogut cobrir ni una tercera part de les places que s’havien ofert i posa en valor l’increment de residents en els últims anys. «Hem fet un bon creixement; en els últims cinc anys hem passat de tenir 81 places a 140; ens hauria agradat que no en quedés cap de lliure però la majoria de baixes han sigut per renúncies un cop ja s’havia escollit en primera instància».

Pel que fa al dèficit de MIR de Família, Heredia destaca que és l’especialitat que oferia més places amb molta diferència i per això hi ha més possibilitats que no es puguin arribar a cobrir totes. Heredia també matisa que el fet que hagin quedat vacants no vol dir que hi hagi afectació en la plantilla estructural ni en l’atenció a pacients, tot i que sí que admet que quan acabin el període de residència, «seran professionals que entraran a formar part del sistema i asseguren un recanvi per a cobrir baixes i trasllats d’altres professionals».

Sobre aquest aspecte, Heredia es mostra optimista i concreta que aquest 90% de places cobertes «asseguren un recanvi en els equips en un futur».

