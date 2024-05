L'Ajuntament de Ripoll no autoritza la festa major alternativa i els organitzadors denuncien "censura"

Polèmica a Ripoll per la festa major alternativa que té previst celebrar aquest dijous i divendres el Casal Popular La Metxa. En un comunicat, els impulsors denuncien que se'ls ha "prohibit" fer-ho i que la seva petició "ha estat denegada". Els organitzadors parlen de "censura" mentre que el consistori remarca que no compten amb el vistiplau de la Comissió de Festes i que, per tant, no es pot "autoritzar" perquè no formen part de la programació oficial. L'espai autogestionat anticapitalista i antifeixista ha programat actes com ara un sopar popular i concerts coincidint amb la festa major. La festa, a més, s'il·lustra amb un fragment versionat del cartell censurat de la festa major.

Fonts de l'Ajuntament han explicat que els organitzadors "han anat per lliure" i que volen celebrar uns actes que no tenen autorització. "Tot el que no estigui dins de La Comi, la comissió de festes, no està dins del marc de la festa major", diuen, alhora que els retreuen no haver-s'hi posat en contacte. En aquest sentit, detallen que les activitats que es volen dur a terme haurien de compartir espai amb altres actes oficials programats. Subratllen que altres entitats també faran actes dins la programació oficial perquè s'han consensuat amb La Comi, cosa que amb l'anomenada festa major alternativa això no ha passat.

Imatge promocional de la festa alternativa / Casal Popular La Metxa

Des del Casal Popular la Metxa, en canvi, ho titllen de "censura". Asseguren que, com han fet altres anys, es van presentar les instàncies a l'Ajuntament per demanar l'ocupació d'espai públic on s'explicaven totes les activitats concentrades en dos dies. "No hi ha res a amagar, tot s'ha anunciat", diuen. En relació amb el fet que no hagin comptat amb "l'aval" de La Comi, assenyalen que "no creuen que la comissió de festes hagi de tenir només la paraula del que es fa a la festa major" i reivindiquen que "tot col·lectiu ha de poder organitzar actes aquests dies i no només La Comi". Per tot plegat, animen la ciutadania a participar a la festa.

En un comunicat afirmen que no saben "si el que no els agrada és ser un espai autogestionat, un espai crític, un espai anticapitalista, un espai antifeixista, un espai feminista. O potser el que no els agrada a AC és que ningú pensi com ells". Membres del casal recorden que l'anterior equip de La Comi va plegar en bloc després que el partit d'extrema dreta passés a governar a l'Ajuntament. Des del casal afirmen que una part de les persones de la nova comissió de festes "comparteixen el marc ideològic" d'AC i, per tant, creuen que és un cas més de "repressió ideològica". L'any 2017 quan governava Junts també es va denegar el permís d'autorització de la festa major alternativa i aquesta es va celebrar igualment.

El cartell censurat i amb els colors de la bandera de Palestina

La imatge promocional de la festa alternativa és una versió del cartell de festa major que l'alcaldessa, Sílvia Orriols, va censurar per la presència d'una figura femenina amb vel islàmic. En aquesta nova versió -que ha comptat amb el permís de la seva autora, Ivonne Navarro-, la figura femenina també hi apareix juntament amb els personatges que ja l'acompanyaven en el dibuix original. En aquest, el nou enquadrament els dona tot el protagonisme. Amb el lema, 'Festa sí, lluita també!', les lletres del cartell, a més, tenen els colors de la bandera de Palestina per donar a conèixer que la festa també té un caràcter reivindicatiu.