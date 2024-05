Empresaris i comerciants del sector de la bicicleta de Girona s’uneixen per crear una associació

Una vintena d’empreses i comerços del sector de la bicicleta de la ciutat de Girona ha decidit unir-se i constituir-se en una associació. Són botigues, bars, cafès i organitzadors d’esdeveniments esportius que, sense «voler posar més llenya al foc», consideren que ha arribat el moment d’ajuntar-se per explicar «a la ciutadania qui hi ha, en realitat, darrere dels negocis de promoció turística ciclista» de la capital gironina.

L’impulsor d’aquest moviment deixa clar que volen ser escoltats i explicar que pràcticament tots són gironins o se’n senten perquè fa molts anys que hi viuen i que volen rebatre la crítica que assenyala que els negocis els gestionen estrangers per satisfer estrangers. Si més no, per les pintades que van patir molts establiments, fetes en anglès possiblement pensant que sinó els seus propietaris no entendrien què s’hi escrivia.

Normalment, entre aquests negocis es fan la competència, però en aquesta ocasió s’han ajuntat amb l’objectiu en comú d’intentar explicar qui són i quins clients porten. Millor fer d’altaveus plegats que cadascú de manera individual.

Refent mundial

«Per quatre ciclistes que van contra direcció no es pot acusar el col·lectiu de ser incívic», assenyala. I relata que la lluita contra l’incivisme ha de ser a nivell més global: en deixar les escombraries on toca, en els patinets, en el respecte o en no fer pintades, no només posant el focus en els ciclistes. «Girona som un referent mundial i modèlic i ha costat molt d’esforç assolir aquest nivell», insisteix.

En aquest sentit, assenyala que «ve gent d’altres països per copiar-nos perquè ens hem partit l’esquena per tenir aquest míssil de ciutat» i lamenta que l’Ajuntament no sempre hagi estat al seu costat com a motor econòmic que són i recorden que amb tot el que fan, volen «ensenyar al món tot el que tenim a casa, sempre de manera responsable i sostenible».

En part considera que el conflicte s’ha generat perquè «hi ha desinformació» i perquè els polítics no han sabut explicar-ho: «Viuen en un món paral·lel», apunta.

A més a més, explica que estan creant oportunitats i generant activitat econòmica i, al mateix temps, obrint nous ventalls professionals: «L’altre dia vaig conèixer una persona que vol ser mecànic de bicicletes», conclou.

